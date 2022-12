Z ogromną dumą informujemy, że dziś otworzyliśmy Butik Cyrkularny w Galerii Krakowskiej! To nasz pierwszy w tym mieście, a dwunasty w Polsce pop up store z odzieżą z drugiego obiegu. Otwarcie sklepu w Krakowie to doskonałe zwieńczenie tego intensywnego roku, w którym rozwinęliśmy się jako firma i poszerzyliśmy naszą działalność związaną ze stacjonarnym sprzedawaniem odzieży drugoobiegowej - pochwaliła się marka Ubrania Do Oddania na swoim profilu na portalu Linkedin.