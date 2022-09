Butiki Cyrkularne z odzieżą używaną działają w centrach handlowych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Bydgoszczy. Teraz z oferty sklepu marki „Ubrania Do Oddania” będzie można skorzystać także w Łodzi.

Butik Cyrkularny dostępny będzie dla klientów w Porcie Łódź, gdzie na 100 mkw. powierzchni będzie można kupić wyselekcjonowane i odświeżone ubrania damskie, męskie i dziecięce z drugiej ręki, a także oddać niepotrzebną odzież.

W Butiku Cyrkularnym w Porcie Łódź odbywać będą się także warsztaty i panele dyskusyjne skupione wokół zrównoważonej mody i ekologii.

W Butiku Cyrkularnym w Porcie Łódź znajdzie się ponadto dedykowane miejsce, w którym klienci będą mogli pozostawić niepotrzebne już ubrania, obuwie i akcesoria.

Wystrój łódzkiego sklepu marki „Ubrania Do Oddania” to dzieło artysty Szymona Gotowskiego z pracowni „Pan Szymon”, dzięki któremu ponad 80% materiałów stanowiących wnętrze lokalu to meble i dekoracje przetworzone metodą recyklingu lub upcyclingu.

Polek i Polaków nie trzeba przekonywać do second handów, bo korzysta nich już ponad 10 mln ludzi w naszym kraju. Problem leży gdzie indziej. Nasz rynek second hand w większości bazuje na towarze z „zachodu”, w wyniku czego Polska stała się niejako tekstylnym śmietnikiem Europy. Dlatego jako Ubrania Do Oddanial chcemy przekonać konsumentów do korzystania z tych second handów, które działają w modelu cyrkularnym, czyli takim, który oferuje ubrania kupione na terenie Polski, tutaj zebrane jako odzież używana a następnie posortowane i wprowadzone ponownie do obiegu – mówi Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka UbraniaDoOddania.pl oraz Butików Cyrkularnych.

Butiki Cyrkularne podbijają kolejne miasta. Fot. mat. pras.

W Butiku Cyrkularnym w Porcie Łódź znajdzie się ponadto dedykowane miejsce, w którym klienci będą mogli pozostawić niepotrzebne już ubrania, obuwie i akcesoria. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie można nie tylko kupić wyselekcjonowaną i odświeżoną odzież, ale także nadać ubraniom drugie życie. Dodatkowo każdy 1 kg zebranej odzieży to 1 zł realnej pomocy dla podopiecznych NGO.

Idea cyrkularności w modzie jest nam bardzo bliska, ponieważ zrównoważony rozwój to filar naszej działalności jako Grupy Ingka Centres. Już wcześniej organizowaliśmy wspólne akcje z inicjatywą Ubrania Do Oddania, cieszymy się zatem, że Butik Cyrkularny pod szyldem tej właśnie marki pojawi się w Porcie Łódź. Jako centrum handlowe stawiamy na odpowiedzialny biznes prowadzony z korzyścią dla obecnych i przyszłych pokoleń – mówi Jagoda Olesiak, Customer Experience Leader w Porcie Łódź.

Według analizy sporządzonej przez Global Data dla Thredup, zainteresowanie zakupami odzieży z drugiej ręki rośnie w tempie jedenaście razy szybszym niż tradycyjny handel. Twórcy raportu przewidują, że w 2030 roku rynek ten będzie wart około 84 miliardy dolarów, czyli dwa razy więcej niż prognozowane notowania systemu fast fashion.

Ubrania Do Oddania to marka, która w 2018 roku rozpoczęła rewolucję na polskim rynku odzieżowym. Łącząc idee mody cyrkularnej i odpowiedzialnej konsumpcji przekazuje finansową pomoc dla partnerskich NGO. To dzięki UDO ponad 33 000 użytkowników portalu ubraniadooddania.pl przekonało się, że niepotrzebna odzież może stać się realnym wsparciem dla organizacji charytatywnych. Tylko do tej pory, marka Ubrania Do Oddania przekazała ponad 846 000 zł dla blisko 220 partnerskich NGO.

