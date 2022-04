Butik Cyrkularny otwarty w Domach Towarowych Wars Sawa Junior

W sklepach Ubrania Do Oddania można znaleźć modowe perełki z drugiej ręki. Fot. materiały prasowe Ubrania Do Oddania









Ubrania Do Oddania to polski start-up i marka, która rewolucjonizuje rynek odzieżowy, łącząc ideę mody cyrkularnej i zrównoważonego rozwoju, a jedocześnie angażując się we wsparcie organizacji charytatywnych. Z oferty oryginalnego i proekologicznego Butiku Cyrkularnego mogą już korzystać klienci Domów Towarowych Wars Sawa Junior w centrum Warszawy.