Westfield Mokotów to jedno z najsilniej związanych z modą centrów handlowych w Polsce. Jego szeroka oferta, zarówno marek sieciowych jak i premium, od lat spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Końcówka roku była dla tego znanego, centrum handlowego bardzo intensywna

i pełna ciekawych otwarć. Z początkiem nowego roku Westfield Mokotów nie zwalnia tempa.

Elementy w Westfield Mokotów.

Elementy zostały założone w Polsce w 2015 roku przez Martę Garbińską-Włodarczyk i Bartosza Ladrę. Fundamentalnymi wartościami marki są m.in. funkcjonalność, ponadczasowość oraz kapsułowość kolekcji szytych w kraju ze zrównoważonych surowców.

W ofercie dominują klasyczne kroje i neutralne kolory. Kolekcje uzupełniają się nawzajem, a ubrania zakupione kilka sezonów wcześniej, nie wychodzą z mody i mogą być noszone w połączeniu z tymi z obecnych kolekcji. Tym sposobem założyciele marki starają się ograniczyć nadmierną konsumpcję i przekonywać do ubrań wysokiej jakości – zachowujących swój fason i styl przez wiele lat. Warto też wspomnieć o ich działalności społecznej - jeden procent cen sprzedawanych ubrań przekazywany jest na organizacje charytatywne.

Cieszymy się, że nasz kolejny butik pojawił się właśnie w Westfield Mokotów, które również angażuje się w propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji, a kwestie zrównoważonego rozwoju ma wpisane w swoją strategię działania. Wierzymy, że to miejsce przyciągnie wielu klientów oraz, że da nam szansę na dotarcie do nowych odbiorców. Serdecznie zapraszamy więc miłośników ponadczasowego stylu do odwiedzenia nas w tym centrum handlowym – mówi Bartek Ladra, co-CEO marki.