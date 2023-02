Od 4 lutego w Centrum Janki działalność rozpocznie Butik Janki Pop Up. Będzie można spotkać się ze stylistką i skorzystać z jej darmowych konsultacji.

W ramach Butiku Janki Pop Up będzie można też przejść wizualną metamorfozę pod okiem makijażystów.

Centrum Janki czeka na chętnych w dwie soboty w miesiącu z ciekawymi stylizacjami i promocjami.

Obowiązują zapisy w Centrum Janki.

Warto przyjść do Butiku Janki Pop Up, znajdującego się w sąsiedztwie salonów W.Kruk, Apart oraz niedaleko Punktu Informacyjnego Centrum Janki.

Tematem przewodnim najbliższych spotkań będzie moda basic, czyli ubrania o klasycznych krojach i neutralnych kolorach, które stanowią podstawę każdej kobiecej garderoby. Stylistki butiku doradzą jakie ubrania i dodatki w tym stylu warto mieć w swojej szafie.

Będzie można uzyskać również podpowiedź, jakie trendy królują w tym sezonie na stokach i dobrać odpowiedni strój. Wyprzedaże to doskonały moment, żeby upolować stylowe kombinezony, kurtki, spodnie czy buty.

Centrum ustawia również karnawałowy alert! Kto planuje wyjście na bal karnawałowy, a nie znalazł odpowiedniego stroju – znajdzie pomoc w Centrum Janki.

Już dziś warto zapisać się na kolejne edycje Pop Up Butik Janki. Soboty 4 i 25 lutego (12:00-19:00).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl