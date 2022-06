Butik Philippa Pleina w Warszawie już otwarty

W Domu Dochodowym w Warszawie swój pierwszy butik w Polsce otwiera marka Philipp Plein.

W wydarzeniu wziął udział sam projektant, który zaprosił fanów z Polski do świata marki.

Projektant znany jest z odważnych i bezkompromisowych wzorów i fasonów. Kolekcje uzupełniają akcesoria.

Światowej sławy projektant Philipp Plein, koncert hip-hopowy Dixon37, topowe polskie gwiazdy takie jak Joanna Opozda, Barbara Kurdej-Szatan, Sandra Kubicka, Baron, Anna Wendzikowska, Paulina Sykut-Jeżyna czy Marcelina Zawadzka, ekskluzywne samochody BMW, wyśmienite koktajle na bazie wódki serwowane przez Belvedere oraz catering od restauracji AleGloria – tak w skrócie można opisać wielkie otwarcie butiku Philippa Pleina, które odbyło się 2 czerwca 2022 r. w Domu Dochodowym w zabytkowej kamienicy na Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie.

To było niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla marki Philipp Plein oraz Moliera 2, ale również całego rynku mody w Polsce. Philipp Plein to projektant bezkompromisowy, którego nie da się zamknąć w sztywnych ramach. Niezwykle kreatywny, z niecodziennym podejściem do biznesu. Otwierając swoje luksusowe salony, organizuje zapadające w pamięć, niezwykłe wydarzenia. Tym razem nie było inaczej.

Jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj mogę być w Warszawie i otworzyć pierwszy butik w Polsce. Jestem tu pierwszy dzień, ale już miałem szansę przekonać się, że to pięknie miasto pełne ludzi kochających modę. To, co mnie szczególnie cieszy, to że mam takiego partnera biznesowego jak Moliera 2. Wspólnie będziemy wdrażać strategię rozwoju w Polsce. To dopiero początek wspólnej przygody. Czekają nas eventy, pokazy mody. Przeniesiemy Mediolan do Warszawy – mówił Philipp Plein.

Butik Philippa Pleina jest zgodny ze stylem kreowanym przez projektanta. Podążając za dewizą „more is more”, odwiedzający salon w samym centrum Warszawy mogą nie tylko na żywo zobaczyć projekty znanego designera, ale również przenieść się do świata marki.

Dla Pleina bardzo istotna jest lokalizacja butików, ale także ich efektowny wystrój – design przestrzeni idealnie współgra z buntowniczą naturą kreatora.

W Warszawie na 200 m2 Domu Dochodowego w zabytkowej kamienicy dostępne są najnowsze kolekcje dla kobiet, mężczyzn i dzieci.