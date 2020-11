Butik W. Kruk przy Hotelu Raffles Europejski z najsłynniejszymi zegarkami świata

Ponad 180-letnia historia Patek Philippe zapoczątkowana została w 1839 roku w Genewie przez Antoniego Patka i Franciszka Czapka, imigrantów z Polski oraz francuskiego inżyniera Adriena Philippe. Finalnie to Antoni Patek i Adrien Philippe od 1845 roku współtworzyli słynną manufakturę. Od blisko 100 lat firma należy do rodziny Sternów, zarządza nią już czwarte pokolenie właścicieli.

W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce, która w tym roku obchodzi 180-lecie istnienia, jest przedstawicielem najbardziej cenionych szwajcarskich producentów zegarków. Od 2004 roku W.KRUK jest partnerem marki Rolex, w portfolio posiada również takie marki jak Cartier, Chopard, Jaeger- LeCoultre, Panerai, Hublot czy Breitling.

- Wejście Patek Philippe do Polski to najważniejsze wydarzenie w rozwoju segmentu luksusowej biżuterii i zegarków ostatnich lat – mówi Radosław Jakociuk, wiceprezes Grupy Kapitałowej VRG S.A., do której należy W.KRUK S.A. – To właśnie takie marki ostatecznie kształtują rynek luksusu i nadają mu status dojrzałego. Bezpośrednia dostępność zegarków z topowej światowej manufaktury w warszawskim butiku W.KRUK daje polskiemu konsumentowi unikalną możliwość obcowania z perfekcyjnym produktem z naprawdę najwyższej półki.



Patek Philippe, uważany za perfekcyjne połączenie tradycji oraz innowacji, ma na koncie wiele rekordów wytwórczych i niepowtarzalnych mechanizmów. Do najsłynniejszych należy zaprezentowany w 1989 roku, z okazji 150-lecia manufaktury, zegarek z mechanizmem Calibre 89. Wyprodukowano tylko 4 egzemplarze tego modelu, zwanego najbardziej skomplikowanym zegarkiem świata. Każdy z nich zawiera 33 mechanizmy i posiada 1728 elementów. Szacowany na ok. 6 mln $ Calibre 89 nie jest najdroższym zegarkiem Patek Phillippe. W 2019 roku unikatowy, stalowy model Patek Philippe Grandmaster Chime sprzedany został na aukcji Domu Aukcyjnego Christie’s w Genewie za 31 mln $.