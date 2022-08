Butiki Cyrkularne podbijają galerie handlowe

Ubrania do Oddania mają już dziesięć Butików Cyrkularnych i trzy sklepy pod szyldem UDO second hand. Pierwsze działają w dużych, prestiżowych galeriach handlowych, a drugie – w mniejszych centrach handlowych.

Trendsetterem była Galeria Mokotów. To perła w koronie sieci, która przetarła szlak dla kolejnych butików. Za nią ruszyły inne centra handlowe.

Ambitne plany firmy zakładały 12 punktów sprzedaży w tym roku, tymczasem już działa ich trzynaście i kolejny zakontraktowany we Wrocławiu. Wkrótce otwarcie.

Wszystkie sklepy UDO na razie mają świetną frekwencję. W lipcu odwiedziło je ponad 100 tys. osób. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że nie wydano ani jednej złotówki na ich marketing.

Jeszcze rok, czy dwa lata temu rynek second handów kojarzony był z klientem ekonomicznym, czyli skupionym na tanich rzeczach. Potem sektor handlowy przyglądał się branży drugiego obiegu, podejrzewając, że będzie to chwilowy trend. Tymczasem, dzięki Strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, wiele podmiotów, w tym galerie handlowe, zrozumiało, że to już jest konieczność - tłumaczy Zosia Zochniak, która razem Tomaszem Bocianem założyła portal fundraisingowy ubraniadooddania.pl oraz sieć Butików Cyrkularnych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Portal fundraisingowy ubraniadooddania.pl działa już piąty rok, ale własne sklepy w galeriach handlowych zaczęliście otwierać dopiero rok temu. Pierwszy – w listopadzie zeszłego w Galerii Mokotów. Jak udało się wam przebić ten mur niechęci do second handów?

Zosia Zochniak razem Tomaszem Bocianem założyła portal fundraisingowy ubraniadooddania.pl oraz sieć Butików Cyrkularnych: Wcześniej centra handlowe nie były gotowe na taki koncept, jak nasz. Jeszcze rok, czy dwa lata temu rynek second handów kojarzony był z klientem ekonomicznym, czyli skupionym na tanich rzeczach. Potem sektor handlowy przyglądał się branży drugiego obiegu, podejrzewając, że będzie to chwilowy trend. Tymczasem, dzięki Strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych, wiele podmiotów, w tym galerie handlowe, zrozumiało, że to już jest konieczność. W naszym przypadku trendsetterem była Galeria Mokotów, która nas zachęciła do otwarcia pierwszego butiku. Chcę podkreślić, że na świecie to nie jest nic nadzwyczajnego. Na przykład w Szwecji, już od wielu lat działa całe drugoobiegowe centrum handlowe. Polska dłużej dojrzewała do wprowadzenia cyrkularności na rynek handlowy.



Ale to chyba dopiero początek tego procesu, bo na razie wydarzeniem jest fakt, że odzież używana pojawiła się w galerii handlowej na równi ze znanymi światowymi markami. Tymczasem wasz biznes to coś więcej niż drugi obieg, to sklep cyrkularny. Wasi klienci to rozumieją, czy traktują butik jak elegancki szmateks?



Klienci galerii handlowych nie należą do naszej bajki. Przychodzą do centrum kupować nowe rzeczy. W momencie, gdy „wpadają w nasze sidła” wchodząc do butiku, są skonsternowani. Nie do końca rozumieją, o co chodzi. Chcą na przykład przymierzyć upatrzone spodnie, ale dziwią się, że nie mogą wybrać ani rozmiaru, ani koloru. Dlatego nasz personel, a to nie są przypadkowe osoby, za każdym razem tłumaczy na czym polega cyrkularność. Musimy pamiętać, że branża pierwszoobiegowa produkuje co roku 100 mld sztuk ubrań dla niespełna 8 mld ludzi. Zatem nadpodaż tych produktów jest ogromna. Dlatego, jeśli chcemy być częścią cyrkularności, warto sięgać po rzeczy, które już są w tym obiegu.

Musimy pamiętać, że branża pierwszoobiegowa produkuje co roku 100 mld sztuk ubrań dla niespełna 8 mld ludzi. Zatem nadpodaż tych produktów jest ogromna. Dlatego, jeśli chcemy być częścią cyrkularności, warto sięgać po rzeczy, które już są w tym obiegu. Fot. Mat. prasowe.

Tak. Trend kupowania rzeczy z drugiego obiegu ma swoje blaski i cienie. Polska uchodzi w Europie za tekstylne wysypisko śmieci. Jesteśmy na pierwszym miejscu wśród wszystkich odbiorców odpadów tekstylnych w Wielkiej Brytanii, na drugim jest Ghana. To wstyd. W Polsce działa 30 tys. lumpeksów. Przyjeżdżają do nich ciężarówki ubrań, które pokonują tysiące kilometrów. Tylko część tej odzieży trafi na wieszak i zostanie sprzedana. Reszta zostaje w Polsce jako śmieci. Tymczasem Ubrania do Oddania chcą posprzątać polskie podwórko – wprowadzamy do drugiego obiegu wyłącznie rzeczy kupione i zebrane od darczyńców w Polsce. Za każdy kilogram ubrań przekazujemy złotówkę wybranej przez nich fundacji. W ciągu czterech lat przekazaliśmy milion złotych współpracującym z nami organizacjom charytatywnym. Zatem uratowaliśmy przed zmarnowaniem milion kilogramów ubrań.Kurierzy odbierają spakowane rzeczy od użytkowników naszej strony ubraniadooddania.pl. Poza tym współpracujemy z firmami i korporacjami, które – w ramach swojej polityki CSR-owej – zachęcają pracowników do uporządkowania szaf i przekazania nam ubrań oraz wsparcia wybranej fundacji.Na początku paczki przychodziły do naszego domu. Składaliśmy je w garażu. Nasza córka miała wtedy zaledwie miesiąc. Wieczorem w kuchni, gdy zasypiała, segregowaliśmy nadesłane rzeczy.Zanim zaczęliśmy otwierać butiki zarabialiśmy dzięki programowi partnerskiemu, który uruchomiliśmy w pandemii. Wtedy second handy zostały odcięte od importowanego towaru, więc zaproponowaliśmy im współpracę, zaopatrując ich sklepy w nasz towar. Z wieloma partnerami kontynuujemy ten program. Funkcjonowaliśmy też jako hurtownia odzieży używanej.W tej chwili mamy dziesięć butików i trzy sklepy pod szyldem UDO second hand. Zwracam uwagę na to, że butiki działają w dużych, prestiżowych galeriach handlowych. Są to obiekty, które już wiedzą, że ten biznes nie jest chwilowym trendem, a koniecznością. Jednocześnie wpuszczenie drugiego obiegu w struktury pierwszego, oznacza otwarcie się na innego klienta. Nasze butiki odwiedzają członkowie społeczności zbudowanej wokół Ubrań do Oddania, ale także osoby świadome, kupujące rzeczy wyłącznie w zamkniętym obiegu, które dotychczas nie odwiedzały galerii handlowych.Nie podpisujemy umów długoterminowych, ponieważ sami jeszcze nie wiemy jaka jest perspektywa. Mamy nadzieję, że wszystkie będą mieć możliwość przedłużenia umowy tak, jak to się stało w Galerii Mokotów, od której się wszystko zaczęło. To nasza perła w koronie, która przetarła szlak dla kolejnych butików. Za nią ruszyły inne centra handlowe.Nasze ambitne plany zakładały 12 punktów sprzedaży w tym roku, tymczasem już mamy ich trzynaście i kolejny zakontraktowany we Wrocławiu. Wkrótce otwarcie.

Polska uchodzi w Europie za tekstylne wysypisko śmieci. Jesteśmy na pierwszym miejscu wśród wszystkich odbiorców odpadów tekstylnych w Wielkiej Brytanii, na drugim jest Ghana. To wstyd. Fot. Mat. prasowe.

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Polityka cenowa i towar są dokładnie takie same w obu tych formatach. Jednak, chcąc zaszczepić ideę cyrkularności na szeroką skalę, nie możemy działać wyłącznie w topowych galeriach, dlatego powstał UDO second hand. Ma pokazać osobom często kupującym rzeczy w pierwszym obiegu np. w popularnych dyskontach, że można mieć ubrania jeszcze tańsze i lepszej jakości. Na razie mają one świetną odwiedzalność. W ogóle w lipcu wszystkie nasze sklepy odwiedziło ponad 100 tys. osób. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że nie wydaliśmy ani jednej złotówki na ich marketing.Tak, ale nie jest to w tej chwili nasz priorytet. Dzisiaj mocno się koncentrujemy na współpracy z markami odzieżowymi. Chcemy pomóc branży sprzątać po sobie, czyli pokazać, jak przywracać ich produkty do ponownego życia. Działamy już z marką 4F, rozmawiamy z kolejnymi brandami.Oczywiście. Już w naszym magazynie przy ul. Bokserskiej w Warszawie wprowadziliśmy dwuzmianowy system pracy. Owszem, ubrań nam przybywa, więc bierzemy pod uwagę fakt, że wkrótce będziemy potrzebować dodatkowych powierzchni magazynowych. Nawet już się powoli rozglądamy. Zwłaszcza, że jesteśmy w trakcie tworzenia strategii, która m.in. zakłada dynamiczną ekspansję w sektorze zbierania ubrań. Planujemy rozwijać sieć inteligentnych ubraniomatów, które pozwalają na identyfikację darczyńcy oraz automatyczne przekazanie złotówki za każdy kilogram ubrań wybranej organizacji charytatywnej. Pierwszą taką maszynę postawiliśmy razem z 4F w krakowskim centrum handlowym Bonarka. Przygotowujemy kolejne – staną na nowym wrocławskim osiedlu mieszkaniowym.W naszym przypadku jest to zaledwie 4 proc. Są klasyfikowane jako materiały i trafiają do upcyklingu. My go nie wykonujemy, robią to współpracujące z nami firmy specjalizujące się w tym rzemiośle.Nie, wiszą razem ze zwykłymi ubraniami. Są niespodzianką, na którą mogą się natknąć nasi klienci. Trzeba przyznać, że markowych, drogich rzeczy jest u nas coraz więcej. Pamiętam piękną, jedwabną spódnicę, zupełnie nową – z metką i oryginalną ceną wynoszącą 800 zł. Szczęśliwy nabywca kupił ją za 19 zł.Tak. Myślę, że byłam typową przedstawicielką swojego pokolenia. Przyjechałam z małego miasta do Warszawy i zachłysnęłam się posiadaniem rzeczy. Kupowałam ogromne ilości torebek, sukienek i butów. W pewnym momencie miałam sto par szpilek. W piątek po pracy jechałam do ulubionego sklepu i kupowałam kompletną stylizację na sobotnią eskapadę po mieście. Potrafiłam to robić co tydzień. To był jakiś konsumpcyjny haj. Wspominam to ze wstydem. Ironia losu jest taka, że zawsze stroiłam się w Galerii Mokotów, w której kilka lat później zadebiutował Butik Cyrkularny.Tak, staram się przekonywać zainteresowanych, że moda drugoobiegowa jest integralną częścią pierwszoobiegowej. Te dwa światy muszą iść ze sobą w parze. Uważam, że musimy się nauczyć świadomie kupować rzeczy w pierwszym obiegu i o nie dbać. Wtedy one później i w lepszym stanie trafią do drugiego obiegu.