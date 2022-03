Butiki Yes i Vision Express w Galerii Grodovej w Grodzisku Mazowieckim

Do grona najemców Galerii Grodova w Grodzisku Mazowieckim dołączają dwie nowe marki – salon z biżuterią YES oraz lider w branży optycznej Vision Express. Tym samym Galeria Grodova rozszerza swoje portfolio o dwa wiodące brandy.

Galeria Grodova w Grodzisku Mazowieckim została otwarta pod koniec 2016 roku. Działa pod egidą dewelopera Napollo.

Całkowita powierzchnia galerii to 9500 metrów kwadratowych. W obiekcie mieści się kilkadziesiąt sklepów różnych branż m.in. odzieżowej, kosmetycznej i elektronicznej.

Teraz do grona najemców Galerii Grodova dołączają salony Yes i Vision Express.

Galeria Grodova, z uwagi na swoją centralną lokalizację, okazała się doskonałym miejscem na zbudowanie szerokiej oferty artykułów z różnych kategorii – moda, akcesoria, zdrowie i uroda, hobby, elektronika, czy artykuły spożywcze. Obecnie do grona najemców dołączają dwa bardzo popularne salony – salon optyczny Vision Express, niekwestionowany lider w branży optycznej, obecnie z ponad 200 profesjonalnymi placówkami oraz marka YES, oferująca wyjątkową biżuterię od projektantów.

Yes i Vision Express to marki uznane na rynku

Salony Vision Express proponują nie tylko ogromny wybór wysokiej jakości okularów i soczewek kontaktowych, ale także profesjonalne badanie jakości wzroku. Z kolei YES, poza wyjątkową ofertą, słynie także z dobrej obsługi klientów i spełniania ich oczekiwań. Według rankingu KPMG przygotowanego na potrzeby miesięcznika "Forbes", YES jest jedną z marek, które najbardziej rozumieją swoich Klientów.

Przedstawicielka centrum: Poprzez ofertę najemców, chcemy umożliwić klientom kompleksowe zakupy

- Budowanie szerokiego portfolio dla naszych Klientów uznaliśmy za priorytet. Biorąc pod uwagę centralną lokalizację Galerii Grodova, staraliśmy się tak dopasować ofertę najemców, żeby umożliwić kompleksowe zakupy - mówi Dorota Beltrani, dyrektor ds. komercjalizacji w grupie Napollo.

- Z tego też powodu zdecydowaliśmy się rozszerzyć ofertę o dwie popularne marki: YES i Vision Express. Znany jubiler oraz salon optyczny z oprawkami z pewnością zaspokoją oczekiwania odwiedzających Galerię Grodova – dodaje Dorota Beltrani.

Szeroki wybór sklepów i produktów w Galerii Grodova

W Galerii Grodova udało się zebrać satysfakcjonujący pakiet marek, które zachęcają klientów do stacjonarnych odwiedzin galerii. Mieszkańcy Grodziska mogą wybierać spośród oferty elektroniki (marki takie jak RTV Euro AGD czy Teletorium), rozrywki i asortymentu dla dzieci (Empik, Smyk), zdrowia i urody (Cosmedica, Rossmann, Ziaja), czy oferty usług (Itaka, Kantor, Play). Na klientów nastawionych na zakupy spożywcze czeka Stokrotka.

Galeria Grodova to także szeroka oferta odzieżowa – można tu odwiedzić Diverse, Esotiq, Ellegant Moda Męska, Medicine Everyday Therapy, Pepco, Quiosque, Top Secret oraz markę 4F, która w ubiegłym roku dołączyła do grona najemców. To kolejny, obok Martes Sport, salon w Galerii Grodova, dedykowany pasjonatom sportu.

Obydwie nowe marki, czyli YES oraz Vision Express prowadzą już prace aranżacyjne w swoich lokalach. Dlatego na wiosnę klienci Galerii Grodovej będą mogli skorzystać z nowej oferty.