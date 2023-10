W galerii Gemini Park Tychy logo By Dziubeka zawisło w nowym miejscu. Nowy sklep z produktami marki już czeka na klientów.

By Dziubeka ma nowy sklep w Gemini Park Tychy.

Odświeżona lokalizacja sklepu już jest dostępna dla klientów.

Biżuteria w Gemini Park Tychy to również: Apart, Swiss, Time Trend, TK Maxx, Vezzi, W. Kruk, Yes.

Salon z biżuterią By Dziubeka działa w Gemini Park Tychy w nowej lokalizacji. Klienci znajdą go w sąsiedztwie sklepów H&M oraz Trespass. By Dziubeka to sklep z biżuterią.

Na powierzchni 36,6 tys. mkw. w Gemini Park Tychy znajdziemy blisko 130 sklepów, restauracji i punktów usługowych. Obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie uczęszczanej trasy DK1, łączącej m.in. Śląsk z Podbeskidziem, zaledwie 3,5 km od ścisłego centrum miasta. Właścicielem obiektu jest krakowski deweloper Gemini Holding.

Firma By Dziubeka istnieje od 2006 r. Jej nazwa wzięła się od imienia i nazwiska właścicielki – Anny Dziubek. Firma By Dziubeka ma swoją siedzibę w Tychach, gdzie zatrudnia kilkadziesiąt osób zaangażowanych w dystrybucję i sprzedaż biżuterii. Posiada salony firmowe w galeriach handlowych na terenie Polski oraz sieć punktów franczyzowych. Współpracuje z ponad wieloma odbiorcami hurtowymi i znanymi sieciami jubilerskimi. Biżuteria By Dziubeka eksportowana jest do wielu krajów Unii Europejskiej, Rosji, Serbii, Czarnogóry, Ameryki i Australii, Azerbejdżanu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl