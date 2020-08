Bydgoszcz czeka na inwestora z pomysłem na zabytkową Halę Targową

Do końca sierpnia miasto czeka na chętnych do zorganizowania przy ul. Magdzińskiego przestrzeni na działalność handlową, gastronomiczną i kulturalną. Zwycięzca konkursu urządzi wnętrze i będzie zarządzał halą przez 10 lat.

Konkurs na operatora Hali Targowej ogłoszono na początku roku, a ze względu na epidemię koronawirusa termin nadsyłania propozycji został przedłużony do końca wakacji. Zwycięzca urządzi wnętrze i zorganizuje w tym miejscu przestrzeń na działalność gastronomiczną i handlową. Część Hali Targowej powinna służyć jako tzw. przestrzeń eventowa, w której odbywać się będą cykliczne wydarzenia otwarte dla mieszkańców.

- Przyszły dzierżawca będzie prowadził w niej działalność przez 10 lat. Od zainteresowanych podmiotów oczekujemy przedstawienia spójnego i estetycznego charakteru stoisk i szyldów oraz wystroju nawiązującego do historii miasta. Będzie to główne kryterium w konkursie – sposób zagospodarowania i użytkowania Hali Targowej ma w tym konkursie większe znaczenie niż cena czynszu dzierżawnego. Brane pod uwagę będzie też doświadczenie oferenta - czytamy na stronie urzędu miasta.



Przyszły dzierżawca będzie miał do dyspozycji 1 689 mkw. w dwóch budynkach handlowo – usługowych przy ul. Podwale; 2 kondygnacyjny budynek Hali Targowej oraz przyległy 3 kondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni użytkowej 1 908, 21 mkw. oraz nieruchomość położoną przy ul. Magdzińskiego o powierzchni 290 mkw.

Hala wróciła pod skrzydła miasta z końcem 2016 roku, tuż przed swoimi 110. urodzinami. Zbudowana za pieniądze miasta Bydgoszczy, zaprojektowana przez berlińskich architektów - Boswau & Knauer GmbH. Po wojnie właśnie w hali ulokowali się handlarze z deficytowym towarem z zachodu Europy i Turcji (legendarne tureckie swetry), ale też nielegalni sprzedawcy waluty. W realiach kapitalistycznych z roku na rok na Magdzińskiego było coraz mniej klientów. W końcu właściciel – bydgoski Społem, postanowił sprzedać obiekt. Nabywcą został pierwszy budowniczy – miasto Bydgoszcz.