Bydgoszcz wybrała zarządcę hali targowej. Powstanie przestrzeń eventowa, gastronomia i handel

- Zagospodarowanie Hali Targowej to dla nas bardzo ważny projekt. W pracach komisji oceniającej prace uczestniczyło wiele osób, których wkład jest nieoceniony. Miasto oddaje na około 10 lat obiekt prywatnemu inwestorowi, który zapełni to miejsce funkcjami, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wyrażonymi w konsultacjach społecznych. Komisja jednogłośnie postanowiła wybrać ofertę firmy Net2b, która spełniała wszystkie nasze oczekiwania – mówi Michał Sztybel, zastępca prezydenta.



Nowa Hala Targowa zostanie wypełniona stoiskami handlowymi, lokalami usługowymi, gastronomią, strefami rozrywkowymi, czy wypoczynku. W sumie do dyspozycji klientów oddane zostaną trzy poziomy – strefa podziemna, parterowa i antresola. Na tej ostatniej znajdzie się kawiarnia, miejsce do nauki wyposażone w elementy multimedialne oraz centrum szkoleniowe oferujące kursy gotowania, cukiernictwa i inne.



- Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane przez nas funkcje w Hali Targowej spełnią oczekiwania mieszkańców i turystów. Przewidujemy w tym miejscu urządzenie nowoczesnej gastronomii, miejsc eventowych. Mamy w planach organizować tu otwarte wydarzenia, targi. Zapraszamy też przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić kreatywne i pomysłowe biznesy w tym miejscu – mówi Anna Żakowska – Pindel, przedstawicielka inwestora.

