Był Piotr i Paweł - jest WSS

Sklepy Piotr i Paweł zniknęły z rynku, mat.pras.









Autor:

Dodano: 16 sie 2021 14:36

Spółka Piotr i Paweł Detal to obecnie WSS Detal, Piotr i Paweł to WSS Dystrybucja a Grupa Piotr i Paweł to WSS Nieruchomości. Takie zmiany zostały zarejestrowane w KRS tych spółek.