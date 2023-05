Gatta wychodzi na prostą. Porozumiała się z wierzycielami i rozmawia z inwestorami. Po zamknięciu podczas sanacji ok. 20 nierentownych sklepów w centrach handlowych, teraz otwiera nowe - w partnerstwie z innymi markami oraz we franczyzie.

Gatta otworzyła w tym roku salon w Piotrkowie Trybunalskim razem z marką „5-10-15” oraz Modo.

Gatta planuje w najbliższych dwóch latach otworzyć około dziesięciu salonów rocznie.

Równolegle z zamknięciem postępowania układowego, Ferax stara się dokapitalizować spółkę. Prowadzi już rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Gatta wdraża model rozwoju sieci przez franczyzę, głównie w retail parkach. Plany na najbliższe miesiące to trzy otwarcia salonów w tej formule w Policach, Rumii oraz Oławie.

Wierzyciele restrukturyzowanej spółki Ferax, właściciela marki Gatta, od miesiąca głosowali korespondencyjnie nad propozycjami układowymi. Procedura się właśnie zakończyła. Z jakim rezultatem?

Zarobione przez Ferax pieniądze, mimo braku zewnętrznego finansowania, pozwoliły nie tylko normalnie funkcjonować, ale też m.in. otworzyć nowe sklepy w galeriach handlowych. Te pozytywne efekty naszej restrukturyzacji doceniają partnerzy. Zakładamy, że rozmowy z nimi zakończą się do końca tego roku - mówi Piotr Słupski, specjalizujący się w restrukturyzacji doradca zarządu Feraxu.

Piotr Słupski, specjalizujący się w restrukturyzacji doradca zarządu Feraxu: Mogę potwierdzić, że głosowanie w przedmiocie układu zostało zakończone. Obecnie trwa analiza zebranych głosów ze strony zarządcy sanacyjnego, ale wstępne wyniki wskazują, że doszło do przyjęcia układu ze strony wierzycieli. Możemy się więc spodziewać kontynuacji procedury i zatwierdzenia układu przez sąd. Oznacza to, że Ferax będzie miał siedem lat na spłatę zawartych w nim zobowiązań. To ta trudniejsza część całego procesu, ale - dzięki zaufaniu wierzycieli i dobrej sytuacji spółki - możemy być optymistami.

Najwięksi wierzyciele, czyli banki ING oraz Santander już wcześniej podpisały porozumienie restrukturyzacyjne. Wiemy, że Ferax miał 100 mln zł długu. Jaki procent tej kwoty to zobowiązania wobec nich?

Ponad 50 proc. wartości zadłużenia. Porozumienia podpisaliśmy na przełomie 2022 r. i 2023 r. Pozwoliły nam zakładać, że prawdopodobieństwo zawarcia układu jest znaczące. To z kolei skłoniło zarządcę i sąd do wdrożenia procedury głosowania. Dziś już nawet realizujemy cześć spłat na rzecz banków.

Co z pozostałymi wierzycielami?

ZUS, zgodnie z prawem, zostanie spłacony z odsetkami. Agencja Rozwoju Przemysłu w części kapitałowej była w pełni zabezpieczona na majątku, więc nie głosowała nad propozycjami układowymi. Aktualnie negocjujemy porozumienie dotyczące spłaty części nieobjętej układem, czyli zabezpieczonej na majątku. Banki i ARP mają zrezygnować z odsetek za czas sanacji, co daje kwotę powyżej 20 mln zł. Ponadto oprocentowanie rozłożonego na raty obecnego zadłużenia spółki jest mniejsze od dzisiejszych stawek.

Te propozycje to skutek dwóch lat postępowania sanacyjnego. Proszę przypomnieć, dlaczego musiało zostać wszczęte?

Kluczową kwestią była pandemia i utrata w dużej mierze możliwości sprzedaży za pośrednictwem naszych tradycyjnych kanałów sprzedażowych - w galeriach handlowych oraz na rynkach hurtowych.

Jak wygląda sytuacja w spółce zależnej Feraxu - Wola, produkującej ubrania dziecięce, głównie skarpetki?

Wola nie ma ustalonych z wierzycielami warunków spłaty zadłużenia. Wynika to z trudnej sytuacji w tej spółce. Ciężko dzisiaj powiedzieć, czy w ogóle do tego dojdzie. Istnieje ryzyko ogłoszenia jej upadłości. Z punktu widzenia finansowego nie wpłynie to na sytuację Feraxu, natomiast operacyjnie - wdrażamy reorganizację. Zintegrujemy na poziomie Feraxu całość działalności produkcyjnej i handlowej, czyli przejmiemy wszystkie procesy.

Jak dzisiaj wygląda strategia rozwijania sieci sklepów Gatty? Obecnie prowadzicie ich 118. Ile zamknięto podczas sanacji, a ile zamierzacie teraz otwierać?

Podczas sanacji zamknęliśmy ok. 20 nierentownych sklepów w centrach handlowych. Procedura sanacyjna umożliwiła bez kosztowe rozwiązanie umów najmu. Jednak nie zaniedbaliśmy prac nad pozostałymi salonami. Obecnie wdrażamy model rozwoju sieci przez franczyzę.

Gatta, równolegle z zamknięciem postępowania układowego, stara się dokapitalizować spółkę. Prowadzi już rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

W wybranych, bardziej prestiżowych lokalizacjach, będziemy otwierać własne sklepy oraz - w partnerstwie z innymi markami - multibrandowe - zapowiada Piotr Słupski, specjalizujący się w restrukturyzacji doradca zarządu spółki Ferax.

Czy to znaczy, że własnych nie będzie już otwierać?

Nie do końca. Chcielibyśmy się skoncentrować na otwieraniu salonów premium. W wybranych, bardziej prestiżowych lokalizacjach, będziemy otwierać własne sklepy oraz - w partnerstwie z innymi markami - multibrandowe. Mamy już takie doświadczenia. Otworzyliśmy w tym roku salon w Piotrkowie Trybunalskim razem z marką „5-10-15” oraz Modo. Taka synergia się ładnie sprawdza. Obecnie pracujemy nad uruchomieniem kolejnych. Zatem mocno stawiamy na działania prorozwojowe marki Gatta, którą w najbliższym czasie wzmocnimy też marketingowo, a produktowo wzbogacimy o nowinki rynkowe.

Czy sklepy w modelu franczyzowym będą otwierane głównie w retail parkach mniejszych miast?

Tak. Większe galerie dużych miast to będzie nasza linia biznesowa, a w mniejszych obiektach handlowych lepiej się sprawdzi franczyza. Nasze plany na najbliższe miesiące to trzy otwarcia salonów w tej formule w Policach, Rumii oraz Oławie.

Ile nowych salonów Gatty możecie otworzyć w najbliższej przyszłości?

Planujemy w najbliższych dwóch latach - około dziesięciu lokali rocznie. Oczywiście tempo i dokładna skala tego przedsięwzięcia zależy od tego, czy uda się nam pozyskać kapitał na rozwój. Równolegle z zamknięciem postępowania układowego, realizujemy ścieżkę związaną z dokapitalizowaniem spółki. Prowadzimy już rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

Rok 2022 r. pokazał ponad 20-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży oraz poprawę marżowości.

