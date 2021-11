C&A zakończyło modernizację pierwszych dwustu sklepów w Europie

Jeden z wiodących europejskich detalistów odzieżowych C&A zakończył modernizację pierwszych 200 sklepów w Europie. Według harmonogramu, do końca lutego 2022 r., odnowionych będzie ponad 400 salonów. Marka ma ponad 1,4 tys. lokali w 18 krajach europejskich i zatrudnia ponad 23 tys. pracowników.

C&A mocno inwestuje w omnichannel. Oprócz Click & Collect, salony oferują bezpłatne Wi-Fi i kody QR na metkach z cenami.

Zmodernizowane sklepy zyskują m.in. odświeżone logo oraz elewację.

Nowe sklepy zyskują odświeżone logo oraz elewację. We wnętrzach nie brakuje komunikatów na temat zrównoważonego rozwoju i informacji o ubraniach przyjaznych dla środowiska.

- Nasze zmodernizowane sklepy to coś więcej niż tylko miejsce do robienia zakupów. Chcemy, aby odwiedzający dobrze się bawili i czuli inspirację do spędzania w nich czasu – tłumaczy Eric Brenninkmeijer, Chief Clusters/Countries Officer w C&A.

Marka mocno rozwija omnichannel. Oprócz Click & Collect, salony oferują bezpłatne Wi-Fi i kody QR na metkach z cenami, które odsyłają do sklepu internetowego. Dzięki temu klienci bezproblemowo przeglądają kolekcje i robią zakupy zarówno stacjonarnie, jak i online.

