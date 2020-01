C&A zamknie 30 sklepów we Francji

Niemiecko-belgijska sieć odzieżowa C&A zlikwiduje 20 proc. swoich sklepów we Francji. To druga w ciągu roku decyzja o zmniejszeniu liczby sklepów w tym kraju.

Sieć wciąż będzie miała 120 obiektów. Pracę straci 200 osób. Rok wcześniej C&A zamknęła we Francji 14 sklepów. Wówczas jednak stu zatrudnionych tam pracowników zostało przeniesionych do innych sklepów sieci.Przed pierwszą falą zamknięć w 2019 r. C&A prowadziła około 160 sklepów i zatrudniała we Francji 2800 pracowników.

Jak tłumaczy firma, zmniejszenie liczby stacjonarnych sklepów ma lepiej dopasować firmę do zmian na rynku, w tym m.in. coraz silniej rosnącej sprzedaży elektronicznej.

C&A (od inicjałów imion założycieli, braci Clemensa i Augusta Brenninkmeijera) to firma rodzinna działająca od sześciu pokoleń. Zatrudnia około 35 tys. pracowników.