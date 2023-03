W sobotę 11 marca 2023 roku do grona najemców Galerii Bemowo dołączył prawdziwy słodziak - i to w dosłownym tego słowa znaczeniu - Cafe Słodziak.

Cafe Słodziak to przytulna kawiarnia.

Można w niej spotkać się z całą rodziną i przyjaciółmi w otoczeniu przepysznych słodkości.

Kawiarnia zajmuje powierzchnię 50 mkw.

Nowa kawiarnia to idealna przestrzeń dla każdego. Menu jest dostosowane do każdej grupy wiekowej. Zaczynając od najmłodszych, którym z pewnością zasmakują lody kuleczkowe Mini Melts. Bubble tea, przyrządzane na bazie świeżo parzonej herbaty, to propozycja dla nieco starszych, a dla dorosłych profesjonalni bariści zaserwują kawę Costy, którą każdy miłośnik małej czarnej zna doskonale.

Cafe Słodziak. Fot. Mat. pras.

W ofercie Cafe Słodziak można również znaleźć rozmaite desery lodowe na bazie lodów rzemieślniczych oraz codziennie wypiekane świeże ciasteczka i ciasta. Przytulny wystrój kawiarni sprawia, że nawet najbardziej pochmurny dzień staje się weselszy.

Kawiarnia Cafe Słodziak jest zlokalizowana jest na parterze, obok Pizza Hut.

