Camicissima wchodzi do Designer Outlet Warszawa. Pierwszy outletowy salon marki w Polsce już działa

Camicissima powiększyła zarówno coraz liczniejsze grono salonów z włoską modą premium, jak i ofertę kierowaną do mężczyzn.

Salon zajmuje powierzchnię 96 mkw., na której klienci znajdą szeroki wybór koszul, spodni, dzianin, odzieży wierzchniej oraz akcesoriów.

Marka oferuje jednak coś jeszcze – wyjątkową usługę personalizacji. Klienci mogą na miejscu poprosić o wyhaftowanie swoich inicjałów lub symbolu szczęścia na każdej z zakupionych koszul.

Szeroka oferta Camicissima to linie: Permanent i Classic dla tych, którzy noszą się formalnie i elegancko, Trendy dla podążających za najnowszymi propozycjami sezonu oraz ubrania Non Iron, które zachowują idealny wygląd i fason przez cały dzień. Wszystkie kolekcje wykonane są w 100 proc. z najwyższej jakości bawełny i uszyte z największą precyzją. Do utrzymania znakomitej jakości zobowiązuje markę 90 lat historii włoskiego krawiectwa przekazywanej już czwartemu pokoleniu.

Założona w 1931 roku Camicissima obecnie posiada ponad 350 butików w 30 krajach na całym świecie, m.in. we Francji, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii czy RPA.

- Cieszymy się, że pierwszy w Polsce outletowy butik tej marki otworzył się właśnie w Designer Outlet Warszawa. To znakomite uzupełnienie lubianej przez naszych klientów oferty mody męskiej z segmentu premium – skomentowała Katarzyna Ciemińska, Centre Manager Designer Outlet Warszawa.