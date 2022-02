Camicissima, Yargici, Bimba y Lola to nie koniec. Do Polski weszło 11 nowych marek

Rynek handlowy wraca do formy po pandemicznych ograniczeniach.

W 2021 roku przybyło 300 tys. mkw. powierzchni handlowej, czyli o 12 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z raportu CBRE.

Utrzymywała się popularność parków handlowych, które rosły szczególnie w małych ośrodkach miejskich.

Eksperci CBRE wskazują, że do końca 2022 roku może przybyć 300 tys. mkw. nowej przestrzeni, a rynek będzie rozwijał się w kierunku funkcji uzupełniających dla projektów mieszkalnych i obiektów wielofunkcyjnych.

- Za nami kolejny rok pełen wyzwań dla rynku handlowego. Podobnie jak w 2020 roku funkcjonowanie części obiektów było ograniczone przez 2,5 miesiąca. Jednak negatywny wpływ obostrzeń okazał się mniejszy. Odwiedzalność wzrosła, w najlepszych miesiącach zbliżając się nawet do poziomów sprzed Covid-19. Zwiększały się również obroty sklepów. Podczas gdy w 2020 spadek rok do roku wyniósł 30 proc., to w minionym roku był mniejszy jedynie o 16 proc. względem 2019 roku. Klienci wciąż rzadziej niż przed pandemią odwiedzali centra handlowe, ale robili większe zakupy podczas jednej wizyty. W tym roku częstotliwość wizyt w sklepach wciąż będzie skorelowana z zachorowalnością na koronawirusa, ale sprzedaż detaliczna będzie rosła, zarówno w kanale e-commerce jak i stacjonarnym - mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Obecnie w Polsce znajduje się niemal 12,02 mln mkw. powierzchni handlowej. W 2021 roku rynek powiększył się o prawie 300 tys. mkw., czyli o 12 proc. więcej rok do roku. Oznacza to, że roczny przyrost podaży ukształtował się na poziomie z 2019 roku. W kolejnych 12 miesiącach może przybyć 300 tys. mkw. przestrzeni zakupowej, co wskazuje, że trend się utrzyma.

Wygodny handel w pandemii

Podobnie jak w 2020 roku, parki handlowe okazały się odporne na pandemiczne zawirowania i świetnie wpisywały się w zmianę stylu życia konsumentów. Inwestorzy i deweloperzy wciąż poszukują nisz na rynku pod budowę tego typu obiektów, koncentrując się na mniejszych ośrodkach miejskich, głównie miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Parki handlowe dominują, stanowiąc 70 proc. wszystkich projektów w budowie i ponad połowę nowopowstających metrów kwadratowych powierzchni.

