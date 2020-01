Cardio Bunny wchodzi do Biedronki

HubStyle, właściciel sportowej marki odzieżowej Cardio Bunny rozpoczyna współpracę z siecią Biedronka. Limitowana kolekcja trafi do sklepów w poniedziałek 20 stycznia. Wartość pierwszego kontraktu wynosi 1,78 mln i obejmuje sklepy w całej Polsce.

Kolekcja została zaprojektowana na wyłączność, co oznacza, że nie będzie dostępna w regularnej sprzedaży.

- Współpraca z Biedronką to kolejny krok w stronę rozwoju nowych kanałów dystrybucji, a co za tym idzie szansa na zwiększenie rozpoznawalności marki Cardio Bunny na lokalnych rynkach. Dzięki umowie z niekwestionowanym liderem wśród sieci handlowych w Polsce, dotrzemy do nowych klientek, które będą miały możliwość poznania naszych wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach – komentuje Michał Brzemiński, dyrektor sprzedaży HubStyle.

W grudniu HubStyle zrealizował podobny projekt z siecią Lidl. Do sprzedaży trafiła limitowana kolekcja sukienek marki Sugarfree. Sylwestrowe kreacje cieszyły się dużym zainteresowaniem klientek.

HubStyle prowadzi sprzedaż produktów marek Sugarfree i Cardio Bunny w e-commerce, a także systematycznie rozwija sieć sklepów stacjonarnych w formacie franczyzowym. W ostatnim czasie firma otworzyła swoje butiki między innymi w Białymstoku, Legnicy, Bielsko‑Białej oraz w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.