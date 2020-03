Carrefour głównym najemcą Galerii Olimpia

– Carrefour będzie głównym najemcą Galerii Olimpia. Obecność wiodącej sieci niewątpliwie przyczyni się do wzrostu atrakcyjności naszego całego projektu i przyciągnie do niego jeszcze większą liczbę klientów. Po przebudowie Galeria Olimpia z jej komplementarną i unikatową ofertą wzmocni swoją pozycję ulubionej destynacji handlowej dla mieszkańców Bełchatowa i okolic – mówi Marek Gładki, Head of Leasing and Asset Management w EPP.



– Carrefour Polska inwestuje w doskonalenie swojego modelu omnikanałowego, ponieważ prowadzenie sklepów w wielu formatach, odpowiadających na różne potrzeby klientów, jest podstawą realizowanej przez nas strategii – mówi Agata Kopytyńska, dyrektor działu Nieruchomości i Ekspansji, Carrefour Polska. – Sklep Carrefour w Galerii Olimpia w Bełchatowie powstanie w formacie hipermarketu, który z powodzeniem może funkcjonować na rynku, ponieważ zmienia swój model funkcjonowania, stając się bardziej kompaktowym lub przejmując rolę centrum produkcyjnego. Wierzymy, że proponowana przez nas szeroka oferta w ramach transformacji żywieniowej, w tym produktów świeżych, ekologicznych oraz marek własnych, będzie stanowiła realną odpowiedź na oczekiwania klientów Galerii Olimpia.