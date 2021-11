Carrefour komercjalizuje mimo pandemii

Carrefour Polska jest właścicielem i zarządcą 20 centrów handlowych w dużych i średnich miastach o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA.

Do sieci należą między innymi Galeria Morena w Gdańsku, Galeria Zielone Wzgórze w Białymstoku, Galeria Zdrój w Jastrzębiu Zdroju, Sonata Park w Sochaczewie, Galeria Słowiańska w Zgorzelcu lub Gryf w Szczecinie.

Jak zapewnia zarządca, w 2021 roku, pomimo utrzymania się pandemicznych obostrzeń, centra handlowe Carrefour zachowały stabilny poziom najmu i przedłużyły umowy z wieloma dotychczasowymi najemcami.

– Do połowy października we wszystkich naszych centrach przedłużyliśmy już 106 umów najmu na łączną powierzchnię 10 000 mkw. GLA – precyzuje Ewa Karska, dyrektor Galerii Handlowych Carrefour. – Odbieramy to jako wyraz szczególnego zaufania ze strony naszych wieloletnich najemców, którzy w obliczu trwającego globalnego wyzwania niezmiennie widzieli w nas bezpiecznego i sprawdzonego partnera. Najemcy mogli na własne oczy zobaczyć, jak dbamy o to, by nasze centra zachęcały do odwiedzin.

W 2021 roku Carrefour nie tylko przedłużył wspomniane umowy najmu, lecz również podpisał 36 nowych kontraktów na łączną powierzchnię 9 000 mkw. GLA. Dzięki temu portfolio sieci wzbogaciło się o ofertę takich marek, jak m.in. ONLY i ONLY Kids (Zielone Wzgórze Białystok), Optyk Kodano (Galeria Morena), Bike Moto Center (Katowice) czy W.Kruk (Zgorzelec).

– Przy doborze najemców jak zawsze kieruje nami chęć zapewnienia klientom różnorodnej i atrakcyjnej oferty sklepów i punktów usługowych przydatnych przy codziennych zakupach – zaznacza Ewa Karska. – Każde nasze centrum staramy się dostosować do lokalnych potrzeb i preferencji konsumenckich, uwzględniając również interesujące naszych klientów nowości rynkowe. Przykładem realizacji tej strategii jest choćby otwarcie sklepu nowej marki HalfPrice, na debiut której czekamy w najbliższym czasie w naszym centrum w Zgorzelcu.

W kwestii niepewności rozwoju sytuacji i ewentualnych obostrzeń w przyszłości, przedstawicielka Carrefour zachowuje stonowany optymizm.

– Mamy świadomość, że nikt nie może dokładnie przewidzieć wpływu pandemii na naszą branżę w najbliższych miesiącach – przyznaje Ewa Karska. – Niemniej ostatnie 1,5 roku potwierdziło skuteczność przyjętej przez nas strategii współpracy, opartej na elastyczności, sprawnej reaktywności i wzajemnym zaufaniu. Dzięki temu pozostajemy wiarygodnym partnerem dla naszych najemców i możemy liczyć na wzajemne wsparcie podczas tych bezprecedensowych czasów.