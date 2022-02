Carrefour ma ponad 90 punktów outlet w całej Polsce

Strefy outlet to specjalnie oznaczone strefy na terenie hal sprzedażowych sklepów, w których klienci mogą nabyć produkty non-food w atrakcyjnych cenach.

Asortyment dostępny w ramach konceptu grupowany jest według kategorii cen: do 5 zł, do 10 zł, do 15 zł oraz super oferty w wyjątkowych cenach.

– Już w fazie testów w 2020 roku koncept stref outlet cieszył się dużym zainteresowaniem naszych klientów w Gdańsku, Krakowie i Warszawie – mówi Marek Lipka, członek zarządu, Dyrektor Handlowy i Supply Chain w Carrefour Polska. –Skorzystaliśmy z naszych 25 lat doświadczenia na polskim rynku, by zapewnić klientom wyjątkową, stale aktualizowaną ofertę non-food, która odpowiada na ich potrzeby i gust. Dokładamy niezmiennie wszelkich starań, by wizyta w strefie outlet była miejscem do inspiracji i znalezienia dobrych okazji – dodał.

Strefy outlet Carrefour działają obecnie w następujących miastach: Bełchatów, Biała Podlaska, Białystok, Bolesławiec, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Ciechanów, Dębica, Elbląg, Gdańsk, Gliwice, Grodzisk Mazowiecki, Grudziądz, Kalisz, Katowice, Kłodzko, Koło, Kraków, Kraśnik, Krosno, Kutno, Kwidzyn, Leszno, Lublin, Łódź, Nowa Sól, Nowy Sącz, Olkusz, Olsztyn, Opole, Otwock, Pabianice, Piła, Płock, Poznań, Przemyśl, Pszczyna, Puławy, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Starachowice, Stare Babice, Stojadła gm. Mińsk Mazowiecki, Suwałki, Swarzędz, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zamość, Zgorzelec oraz Zielona Góra Dąbrówka. Sieć przewiduje, że do końca pierwszego półrocza 2022 roku liczba stref outlet działających w Polsce powiększy się o kolejne kilkadziesiąt sklepów.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego