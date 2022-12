Od 14 grudnia mieszkańcy Gorzowa i okolic mogą robić zakupy w Carrefour w NoVa Park. To pierwszy wielkopowierzchniowy market francuskiej sieci hipermarketów i supermarketów w Gorzowie.

Carrefour market to miejsce dla każdego, w którym codzienne zakupy stają się przyjemnością.

Mieszkańcy Gorzowa i okolic mogą wybierać spośród ponad 9500 produktów, w tym 1400 produktów marki własnej oraz ponad 800 produktów bio, vege, bezglutenowych, a także bez cukru lub laktozy.

Na klientów NoVa Park czekają stałe promocje – 10 proc. rabatu z kartą dużej rodziny, a w każdy wtorek 10 proc. rabatu z kartą seniora.

Carrefour market w NoVa Park to dostęp do wygodnych, nowoczesnych rozwiązań takich jak kasy samoobsługowe czy aplikacja Scan&Go, umożliwiająca wprowadzanie zakupów do koszyka i opłacanie ich bez konieczności wyjmowania produktów przy kasie.

Pierwszy tak duży market Carrefour właśnie otworzył swoje drzwi dla mieszkańców Gorzowa. Francuska marka wzbogaciła ofertę NoVa Park, a to tylko potwierdza pozycję NoVa Park jako lidera regionu - 13 otwarć w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Możliwość kupienia szerokiej gamy produktów w jednym miejscu pozwoli klientom zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze – mówi Ewa Bujnowska, Senior Leasing Manager MAS PLC.

Supermarket Carrefour zajmuje powierzchnię 1170 mkw. i jest zlokalizowany na poziomie 0 NoVa Park.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl