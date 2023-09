Carrefour Polska podsumował wyniki działalności swoich galerii handlowych w 2023 roku. Od stycznia firma podpisała na polskim rynku łącznie 36 umów najmu, nawiązując współpracę z 31 nowymi markami oraz przedłużyła około 140 kontraktów.

W tym czasie do portfolio sieci dołączyły takie marki jak, m.in.: New Yorker, Dealz czy Tchibo, a wskaźnik komercjalizacji obiektów osiągnął poziom blisko 98 proc.

Carrefour zarządza w Polsce ponad 20 dużymi centrami handlowymi o łącznej powierzchni przekraczającej 230 tys. mkw. GLA.

Firma aktywnie inwestuje w swój portfel nieruchomości – od początku 2023 roku przedłużyła już 138 umów najmu oraz podpisała 36 nowych kontraktów, rozszerzając portfolio o 31 nowych marek.

To rezultat pozytywnego postrzegania galerii Carrefour przez najemców, wypracowanych dobrych wieloletnich relacji biznesowych, a także utrzymywania stabilnych wskaźników odwiedzalności poszczególnych obiektów. Wszystkie te wyżej wymienione czynniki mają wpływ na wysoki poziom komercjalizacji, który obecnie wynosi 97,6% totalu GLA.

- Pomimo trudnej sytuacji rynkowej związanej z wysoką inflacją i rosnącymi kosztami utrzymania, centra handlowe należące do Carrefour Polska osiągają bardzo dobre wyniki. Dzięki ugruntowanej pozycji naszych obiektów na lokalnych rynkach, skutecznym działaniom marketingowym oraz elastycznemu podejściu do zmiennych warunków panujących w branży, notujemy rosnące zainteresowanie najemców możliwością przedłużenia umów na kolejne lata, a także dołączeniem do naszego portfela nowych marek. Dzięki temu umacniamy pozycję naszych obiektów i stale podnosimy ich atrakcyjność — mówi Ewa Karska, Dyrektor Galerii Handlowych Carrefour.

Carrefour kontynuuje też, zapoczątkowany w poprzednich latach, proces modernizacji i rekomercjalizacji swoich obiektów. Obecnie sieć finalizuje już drugą rozbudowę Sonata Park w Sochaczewie, swojego flagowego parku handlowego, którego nowa część zostanie otwarta dla klientów jeszcze przed końcem 2023 roku.

