Dziś, 29 marca, o godz. 12:00 w Dębicy został otwarty nowy supermarket franczyzowy sieci Carrefour.

Sklep, które powstał we współpracy z dębicką firmą Błysk, mieści się w nowo wybudowanym obiekcie przy ul. Szkolnej 2.

Jest najnowocześniejszym supermarketem w mieście.

Oprócz bogatej i różnorodnej oferty handlowej, wyróżnia się on szeregiem nowoczesnych rozwiązań handlowych oraz usług ułatwiających zakupy.

W nowym dębickim Carrefourze na powierzchni 500 mkw. klienci znajdą ponad 10 tys. produktów spożywczych i przemysłowych, w tym bogatą ofertą produktów lokalnych, a wśród nich, m.in. pieczywo dostarczane przez miejscowe piekarnie Kaczor i Społem oraz mięsa i wędliny pochodzące od lokalnych producentów, takich jak Dobrowolski oraz Drąg. W sklepie będzie także możliwość kupienia świeżych ryb. Osoby poszukujące wysokiej jakości produktów spożywczych docenią również oferowany wybór owoców, warzyw oraz nabiału. W nowym Carrefourze znajdą się także produkty dla klientów o specjalnych wymaganiach żywieniowych. W wydzielonej alei Zdrowej Półki będzie można kupić artykuły bio, vege, bezglutenowe, bez cukru czy bez laktozy. Ofertę produktową nowej placówki uzupełniają towary przemysłowe w specjalnej strefie sezonowej dostosowane do aktualnych trendów zakupowych.

Otwarcie nowego supermarketu franczyzowego Carrefour, to szansa na tańsze zakupy dla mieszkańców miasta dzięki programom lojalnościowym tej marki. Dzięki aplikacji “Mój Carrefour” konsumenci otrzymują dostęp do codziennych zniżek na wybrane artykuły, sięgających nawet 50 proc., zaś w weekend płacą 10 proc. mniej za całe swoje zakupy. Z kolei seniorzy, którzy zrobią zakupy we wtorek z użyciem Karty Seniora, mogą otrzymać 10 proc. rabatu na całe zakupy w postaci kuponu, który mogą zrealizować podczas następnych zakupów. Mając na względzie czas i wygodę klientów, w nowym obiekcie zastosowane zostały nowoczesne kasy samoobsługowe. Rozwiązanie to jest dla wielu klientów atrakcyjnym i wygodnym sposobem na zaoszczędzenie czasu podczas zakupów.

W trosce o środowisko, w nowym supermarkecie w Dębicy przewidziano szereg rozwiązań, dzięki którym sklep będzie bardziej zrównoważonym miejscem do zakupów. W budynku wykorzystano energooszczędne oświetlenie, a w lodówkach i zamrażarkach zamontowano szyby wpływające na ograniczenie emisji CO2. Co więcej, Carrefour systematycznie ogranicza masę opakowań produktów własnych oraz zachęca do korzystania z toreb i pojemników wielorazowych przy zakupach artykułów na wagę, a także udostępni kartony do pakowania zakupów. Zgodnie z zamysłem zero waste, produkty z krótkim terminem ważności będą dostępne w okazyjnych cenach, nawet do 90 proc. taniej.

Carrefour stale inwestuje w rozwój swojej współpracy franczyzowej z lokalnymi przedsiębiorcami. Pierwszy sklep franczyzowy Carrefour powstał w Polsce już w 2007 roku w segmencie convenience. Od tego czasu sieć otworzyła już ponad 600 sklepów w tym formacie. Z kolei w 2018 roku, Carrefour Polska uruchomił pierwszy franczyzowy supermarket. Sklep w Dębicy będzie już 40. placówką w tym formacie działającym na terenie Polski.

Partnerem franczyzowym Carrefour została dębicka firma Błysk. Współpracuje już ona z siecią – w ramach franczyzy prowadząc sklep Carrefour Express na własnej stacji paliw oraz sklep osiedlowy pod marką Globi.

Wojciech Sypień Dyrektor Działu Supermarketów Franczyzowych Carrefour Polska. Fot. Mat. pras.

- Z firmą Błysk współpracujemy od kilku lat i cieszymy się z naszej dobrej współpracy. Jesteśmy szczególnie zadowoleni z otwarcia kolejnego franczyzowego supermarketu w Dębicy, który jest naszym trzecim sklepem otwartym z tą marką. Dzięki profesjonalnemu doradztwu i pozostawionej decyzyjności w kluczowych kwestiach, naszym franczyzobiorcom udaje się z sukcesem prowadzić sklepy i dalej rozwijać biznes - mówi Wojciech Sypień Dyrektor Działu Supermarketów Franczyzowych Carrefour Polska. - W Carrefour Polska stale inwestujemy w rozwój naszej współpracy franczyzowej z lokalnymi przedsiębiorcami, co pozwala nam na otwieranie sklepów dopasowanych do potrzeb klientów na różnych rynkach. Nasza oferta franczyzowa jest bardzo elastyczna i obejmuje wiele formatów sklepów, od małych samoobsługowych po większe supermarkety. Tylko od początku 2023 roku liczba franczyzowych supermarketów wzrosła o pięć obiektów. Warto też wspomnieć, że w ramach franczyzy operują już dwa sklepy w formacie hipermarketu w Bełchatowie i w Gdańsku - dodaje Wojciech Sypień.

