W najbliższą środę 31 maja, w pasażu handlowym Plac Unii przy ulicy Puławskiej 2 w Warszawie, zostanie otwarty nowy hipermarket sieci Carrefour. Sklep zajmie powierzchnię ponad 2000 mkw.

Nowy Carrefour zaoferuje mieszkańcom centrum stolicy możliwość zrobienia kompleksowych zakupów spożywczych i przemysłowych w jednym miejscu.

Będzie on wyróżniał się również najszerszą ofertą produktów i usług w okolicy.

A także unikalnymi konceptami handlowymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami ułatwiającymi zakupy okolicznym mieszkańcom i pracownikom biurowym.

W samym sercu stolicy, w pasażu handlowym Plac Unii przy ulicy Puławskiej 2, powstał nowy kompaktowy hipermarket sieci Carrefour. To wygodny i nowoczesny sklep, który zaspokoi potrzeby mieszkańców Śródmieścia i Mokotowa, którzy dotąd musieli wybierać się na zakupy do innych części miasta. Szeroka gama ponad 18.000 produktów z różnych kategorii dostępnych na stałe w ofercie sklepu, zapewni im oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ będą mogli zrobić je w jednym miejscu. Odwiedzający nowy hipermarket zyskają również dostęp do nowoczesnych rozwiązań, takich jak kasy samoobsługowe czy usługa Scan&Go, umożliwiająca wprowadzanie zakupów do koszyka i opłacanie ich bez konieczności wyjmowania produktów przy kasie. W nowym sklepie do dyspozycji klientów zostaną również oddane zarówno kasy tradycyjne w wygodnym systemie Jednej Kolejki, jak i nowoczesne, szybkie kasy samoobsługowe, które znacznie usprawniają proces finalizacji zakupów.

- Lokalizacja nowego hipermarketu Carrefour w Placu Unii jest wyjątkowa z wielu powodów. To między innymi kultowe miejsce, w którym rozpoczęła się transformacja handlu w czasach PRLu. Nowy hipermarket Carrefour w Placu Unii pozwoli na tanie, kompleksowe zakupy w centrum miasta. To duża oszczędność czasu dla okolicznych mieszkańców. - mówi Dyrektor nowego Hipermarketu Carrefour w Warszawie, Paulina Pacholczak - Nasz nowy sklep zaoferuje szeroki wybór ponad 18 tysięcy produktów spożywczych i przemysłowych, a także bogatą ofertę sezonową. Asortyment sklepu przygotowaliśmy z myślą o zróżnicowanych potrzebach naszych klientów, ponieważ wiemy, że sklep będzie odwiedzany zarówno przez mieszkańców Śródmieścia i Mokotowa, jak i pracowników biurowych, którzy nie mają w pobliżu sklepu z tak bogatą ofertą – dodaje Paulina Pacholczak.

Hipermarket przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie to unikalny kompaktowy format, bazujący na najlepszych doświadczeniach z ponad 25 lat działalności Carrefour na polskim rynku. Osoby poszukujące wysokiej jakości produktów, docenią strefę Targu Świeżości z szeroką i różnorodną ofertę produktów świeżych, w tym dostarczanych codziennie od pobliskich rolników warzyw i owoców, pieczywa od lokalnych piekarzy czy świeżo wędzonych wędlin oraz ryb. Na szczególną uwagę zasługuje także autorska strefa różnych, wyjątkowych diet z gamą ponad 2000 artykułów bio, vege, bezglutenowych, bez cukru czy bez laktozy, które w Carrefour można kupić znacznie taniej niż w sklepach specjalistycznych. Ponadto w asortymencie sklepu znajdzie się blisko 3000 produktów marki własnej Carrefour w najważniejszych kategoriach spożywczych i przemysłowych wyróżniających się wysoką jakością i niską ceną. Artykuły z logo Carrefour są tańsze od swoich markowych odpowiedników średnio od 20 proc. do 40 proc., przy jednoczesnym zachowaniu jakości co najmniej takiej samej, jak porównywalne produkty markowe.

W nowym hipermarkecie zaprojektowane zostały również specjalne strefy tematyczne, które ułatwią logistykę oraz podniosą komfort zakupów. Klienci znajdą w sklepie między innymi strefę sezonową, z asortymentem dopasowanym do aktualnego okresu w roku, gdzie obecnie można znaleźć szeroki wybór artykułów do aranżacji letniego ogrodu oraz rowerów, rolek i hulajnóg. Specjalna strefa Outlet zapewni z kolei dostęp do wyjątkowych okazji zakupowych z rabatami sięgającymi nawet 70 proc. Carrefour przygotował w niej szeroką ofertę kilkuset produktów niespożywczych, które klienci mogą nabyć w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Produkty w strefie Outlet grupowane są według cen, które rozpoczynają się już od 1 zł, a nowe okazje zakupowe będą pojawiać się co dwa tygodnie.

Nowy sklep oferuje szeroką gamę produktów przemysłowych w wielu kategoriach, w tym m.in. artykuły wyposażenia wnętrz, dekoracyjne, sportowe, dla domu, zabawki czy sprzęt RTV/AGD. W ofercie Carrefoura w Placu Unii klienci znajdą też szeroki wybór win, a także bibliotekę alkoholi mocnych oraz piwa rzemieślnicze, a jednocześnie strefę Zero Alkoholu, w której dostępne będą piwa i wina 0 proc. Nie zapomniano również o miłośnikach zwierząt, którzy będą mogli skorzystać ze specjalnej części sklepu - strefy pupila, w której czeka ponad 350 różnych artykułów dla ich podopiecznych.

Na terenie hipermarketu stworzony został również punkt zakupów Food To Go, w którym klienci będą mogli kupić świeże kanapki, przekąski czy kawę bez konieczności wchodzenia na salę sprzedaży. W ramach specjalnej oferty do pełnego zestawu lunchowego klient otrzyma napój za 1 grosz. W nowym sklepie pojawią się także innowacyjne mini koncepty takie jak strefa lodów w kubeczku, strefa miksowania napojów oraz strefa sushi.

W trosce o środowisko w warszawskim hipermarkecie przewidziano szereg rozwiązań, dzięki którym sklep będzie bardziej zrównoważonym miejscem do zakupów. W budynku wykorzystano energooszczędne oświetlenie, a w lodówkach i zamrażarkach zamontowano szyby wpływające na ograniczenie poboru energii oraz emisji CO2. Co więcej, Carrefour systematycznie ogranicza masę opakowań produktów własnych oraz rozbudowuje asortyment sprzedawany w opakowaniach wielorazowych. Zgodnie z zamysłem zero waste produkty z krótkim terminem ważności będą przeceniane nawet o 90 proc.

Podobnie jak w pozostałych hiper- i supermarketach Carrefour klienci nowego obiektu w Warszawie będą mogli oddawać butelki zwrotne bez konieczności przedstawienia paragonu. Sieć będzie zachęcać również do zabierania ze sobą pudełek wielorazowych, do których obsługa może zapakować wędliny i sery na wagę, ograniczając tym samym zużycie dodatkowych opakowań z plastiku. Sklep będzie także udostępniać chętnym kartony do pakowania zakupów.

Godziny otwarcia sklepu:

od poniedziałku do soboty: 7:30-21:00

niedziele handlowe: 10:00-20:00

