Carrefour rozszerza asortyment refillomatów o środki czystości i otwiera kolejną lokalizację

Eco Bar Carrefour pozwala uzupełnić zapasy kosmetyków i środków czystości. Fot. materiały prasowe Carrefour









Dodano: 24 mar 2022 15:09

W najbliższy weekend w hipermarkecie Carrefour w warszawskiej Galerii Mokotów zostanie uruchomiony Eco Bar Carrefour – refillomat pozwalający na zakup produktów w płynie do własnych pojemników. Będzie to trzeci sklep sieci w Polsce oferujący stacje refillujące przygotowane we współpracy ze startupem Swapp!.