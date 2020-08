Carrefour rozwija sprzedaż online

Obok dostawy do domu czy wysyłki kurierskiej artykułów, które nie wymagają chłodzenia, klienci Carrefour mogą teraz osobiście odebrać zamówione przez Internet zakupy spożywcze we wszystkich hiper- i supermarketach Carrefour w całej Polsce. Zakupy skompletuje pracownik wybranego sklepu, za co klient nie poniesie dodatkowych opłat.

- Rozwój systemu click&collect dla zakupów spożywczych to wynik konsekwentnie realizowanej strategii omnikanałowości. Obserwujemy i dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów, dla których ważna jest oszczędność czasu, bezpieczeństwo zakupów oraz ich komfort, co zapewniamy poprzez oferowanie wielu sposobów przejścia przez proces zakupowy w Carrefour – mówi Michał Sacha, członek zarządu, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska.

Po zalogowaniu się na stronę e-sklepu spożywczego Carrefour.pl, klient wybiera sposób dostawy „Odbiór w punkcie Carrefour”, a następnie konkretny sklep i datę odbioru zakupów. Koszyk kompletuje się na stronie internetowej, po czym składa się zamówienie i dokonuje płatności online. Usługa odbioru zakupów w sklepie dostępna jest we wszystkich hiper- i supermarketach sieci, tj. w ponad 200 placówkach Carrefour w całej Polsce.

