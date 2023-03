1 marca br. rusza kolejna odsłona ogólnopolskiej Akcji Antyinflacja organizowanej przez Carrefour Polska.

Do końca miesiąca klienci tej sieci posiadający aplikację mobilną “Mój Carrefour” mogą otrzymać kupony rabatowe.

To nawet 5 proc., 10 proc. i 15 proc. na kolejne zakupy, jeśli koszyk zakupowy przekroczy wartość 100 zł.

Według raportu “Indeks cen w sklepach detalicznych” przygotowanego przez UCE Research w całym 2022 roku Polacy zapłacili o 19,1 proc. więcej za swoje codzienne zakupy w porównaniu do 2021 roku. Szacuje się również, że dla ponad 90 proc. osób inflacja miała znaczący wpływ na zakupy w ich gospodarstwach domowych. Stale rosnące ceny przyczyniły się do zmiany postaw konsumenckich, w związku z czym coraz więcej osób poszukuje okazji cenowych i rabatów, które zmniejszą wartość koszyka zakupowego. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, sieć sklepów Carrefour rusza z kolejną odsłoną pakietu działań Akcja Antyinflacja, którego najnowsza odsłona została oparta na aplikacji mobilnej tej sieci.

W ramach kolejnej edycji Akcji Antyinflacja, Carrefour Polska umożliwia klientom otrzymanie kuponów rabatowych na kolejne zakupy. Warunkiem jest zrobienie zakupów wraz z aplikacją Mój Carrefour za minimum 100 zł. Za pierwsze zakupy otrzymują oni rabat 5 proc. na następne zakupy, za drugie 10 proc., a za trzecie 15 proc. Otrzymany kupon można wykorzystać od 2 marca do 6 kwietnia 2023 r. od poniedziałku do czwartku. Rabat zostanie naliczony do zakupów za minimum 100 zł i maksymalnie 300 zł. Konsumenci mogą korzystać z akcji wielokrotnie. Im więcej zrobią zakupów, tym więcej kuponów rabatowych mogą otrzymać. Promocja trwa do 31 marca 2023 roku.

- Stale rosnące ceny na rynku przyczyniły się do zmiany postaw konsumenckich. Zdajemy sobie sprawę, jak dużym wyzwaniem dla wielu Polaków jest inflacja i widzimy, że coraz więcej osób stara się znaleźć promocje i okazje cenowe. Dlatego po raz kolejny wychodzimy naprzeciw trudnej sytuacji na rynku i ruszamy z kolejną edycją programu Akcja Antyinflacja. W styczniu tego roku wprowadziliśmy Koszyk Pełen Oszczędności, na który składa się zestaw 25 produktów marki własnej Carrefour, które można nabyć za mniej, niż 100 zł. Miesiąc później zaoferowaliśmy naszym klientom specjalne e-bony o wartości 50 zł na zakupy w sieci sklepów Carrefour. W marcowej edycji programu zapewniamy możliwość otrzymania rabatów 5 proc., 10 proc. i 15 proc. na kolejne zakupy. Wszystkie wymienione działania wraz z naszymi stałymi programami lojalnościowymi wpisują się w strategię marki Carrefour, której celem jest bieżące wspieranie Polaków w dobie wysokich cen i postępującego spowolnienia gospodarki - mówi Marta Baran, Customer Relationship Management Director w Carrefour Polska.

Akcja Antyinflacja została zainicjowana w Carrefour w styczniu tego roku. Opiera się ona na 5 rozwiązaniach pomagających klientom oszczędzać pieniądze na każdych zakupach. Należą do nich:

Produkty marki własnej Carrefour tańsze nawet o 30 proc.

Jednym z założeń programu Akcja Antyinflacja jest stałe poszerzanie oferty produktów marki własnej Carrefour, które są do 30 proc. tańsze w porównaniu do ich markowych odpowiedników. Wszystkie towary zostały starannie dobrane i cechują się doskonałym stosunkiem jakości do ceny. W ofercie sieci znaleźć można już ponad 4000 produktów marki własnej Carrefour, wśród których znajdują się między innymi świeże produkty z linii Jakość z Natury, wędliny z Naszej Wędzarni Carrefour oraz produkty codziennego użytku z działu Carrefour Classic. Dzięki stale rosnącej ofercie oraz doskonałej jakości towarów, produkty marki własnej Carrefour cieszą się coraz większym uznaniem wśród klientów.

Tańsze zakupy w weekend z aplikacją Mój Carrefour

Kolejnym elementem wchodzącym w skład programu Akcja Antyinflacji jest możliwość zrobienia tańszych zakupów z aplikacją Mój Carrefour w każdy weekend. Jeśli zakupy zostaną zrobione w piątek, sobotę lub niedzielę handlową, klienci mogą otrzymać rabat w postaci 10 proc. na całe zakupy.

Simpl - najtańsze produkty w swojej kategorii

W sklepach sieci Carrefour znaleźć można ponad 200 produktów pochodzących od marki Simpl oraz Simpl Choice, które są najtańsze w swojej kategorii. Znaleźć można tam produkty niezbędne w kuchni, a także szeroki wachlarz kosmetyków i produktów z chemii gospodarczej, które pozwalają klientom zaoszczędzić podczas zakupów.

Wsparcie seniorów

Carrefour wprowadził również duże udogodnienie dla osób starszych. Seniorzy, którzy zrobią zakupy we wtorek z użyciem Karty Seniora, mogą otrzymać 10 proc. rabatu na całe zakupy w postaci kuponu, który mogą zrealizować podczas następnych zakupów.

Super Oferty i niższe ceny w Carrefour

Sieć sklepów Carrefour regularnie publikuje gazetki promocyjne, które dostępne są w sklepach, na stronie internetowej carrefour.pl, a także w aplikacji mobilnej Mój Carrefour. Znaleźć w nich można Super Oferty - wyjątkowe okazje i produkty przecenione nawet o 50 proc.

