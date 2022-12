Carrefour rozszerza swoją ofertę segmencie premium o linię tradycyjnych produktów i klasycznych dań kuchni polskiej. Polska Gościna to marka, która dostępna jest wyłącznie w sklepach tej sieci.

Nowe produkty pochodzą od lokalnych, polskich producentów, bazują na tradycyjnych, regionalnych przepisach i oferują prosty skład.

Wprowadzenie nowej marki na wyłączność to odpowiedź Carrefour na zmiany w zwyczajach zakupowych Polaków, którzy poszukują oszczędności na zakupach, ale nie chcą rezygnować z produktów najwyższej jakości.

W kryzysie produkty marek własnych i marek na wyłączność biją rekordy popularności. Polacy przekonali się do tych nich, bo przy podobnej jakości co produkty znanych marek, oferują cenę niższą nawet o 30 proc. Carrefour dostrzegając te trendy rozbudowuje swoją ofertę już blisko 4000 marek własnych o nową linię premium, skierowaną do smakoszy dań tradycyjnej kuchni polskiej.

Produkty Polskiej Gościny zainteresują zarówno koneserów polskich potraw, którzy chętnie wracają do dobrze sobie znanych smaków dzieciństwa, jak i osoby, które z tradycyjną kuchnią polską mają do czynienia po raz pierwszy i chcą odkryć jej walory. Wszystkie produkty nowej marki zostały wyprodukowane w Polsce przez lokalnych producentów, korzystających z tradycyjnych, regionalnych przepisów. Artykuły wyróżniają się prostym składem – do ich wytworzenia używane są przede wszystkim składniki pochodzenia naturalnego, a wykorzystanie dodatkowych substancji ograniczone jest do minimum. Wiele produktów Polskiej Gościny sygnowanych jest prestiżowym znakiem „Produkt polski”. Wybrane artykuły posiadają także certyfikat „Chronione Oznaczenie Geograficzne”, podkreślający ich regionalność.

Polska Gościna oferuje ponad 30 produktów, a wśród nich wędliny i kiełbasy, różnego rodzaju sery: korycińskie, smażone, z Zakopanego, a także ciasta takie jak makowiec, piernik czy sękacz. Oferta obejmuje także miody, soki w szklanych butelkach czy warzywa konserwowe.

- Dziś konsumenci muszą mieć pewność co kupują – czy skład spożywanych przez nich produktów jest bezpieczny, chcą wiedzieć przez kogo zostały wytworzone. Dlatego wprowadzając na półki sklepów Carrefour produkty marki Polska Gościna tak mocno postawiliśmy na ich wysoką jakość i regionalne pochodzenie, które gwarantują sprawdzeni, lokalni przedsiębiorcy. Dobrze wiemy też, że ciesząc się produktami wysokiej jakości nie chcemy za nie przepłacać. Polska Gościna to wysokiej jakości, tradycyjne polskie produkty dostępne w przystępnych cenach, które zadowolą podniebienie miłośników polskich smaków, jak i tych, którzy jeszcze ich nie znają – mówi Katarzyna Zaręba-Tremelet, Manager Grupy Kategorii Produktowych - Marki Własne Produktów Świeżych i Projekty Strategiczne, Carrefour Polska. - Marka Polska Gościna stanowi także rozwinięcie konceptu kuchni świata marek na wyłączność, w ramach którego klienci znajdą w sklepach Carrefour produkty typowe dla kuchni francuskiej Reflets de France, włoskiej Terra d’Italia czy beligijskiej Les Belges - dodaje Zaręba-Tremelet.

