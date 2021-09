Carrefour stawia na usługę drive

Carrefour Drive to opcja odbioru internetowych zakupów spożywczych, która przygotowana została z myślą o zmotoryzowanych klientach. W ramach usługi zamówienie odbiera się podjeżdżając samochodem do specjalnie oznaczonych punktów przy hiper- i supermarketach sieci. Złożone na carrefour.pl zamówienie kompletowane jest wcześniej przez pracownika sklepu, a następnie dostarczone wprost do bagażnika. Zakupy można odebrać nawet bez wychodzenia z samochodu.

– Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby i komfort konsumentów. Dlatego w obszarze e-grocery konsekwentnie pracujemy zarówno nad rozwojem oferty naszego sklepu online i zwiększaniem jego zasięgu, jak również rozszerzamy paletę możliwości dostaw i odbiorów zakupów – mówi Marcin Bojarski, dyrektor E-commerce Carrefour Polska. – Cały czas pracujemy nad otwarciem nowych punktów odbioru Carrefour Drive, aby jeszcze jesienią do dyspozycji naszych zmotoryzowanych klientów było co najmniej 60 punktów Drive w całym kraju - dodaje.

W dużych i małych miastach

Dotychczas z Carrefour Drive korzystać mogli przede wszystkim mieszkańcy Warszawy oraz Gdańska. Od maja bieżącego roku usługa została uruchomiona w kolejnych miastach wojewódzkich: Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Zielonej Góra, Wrocławiu, Białymstoku oraz Lublinie. Z usługi mogą jednak skorzystać również mieszkańcy mniejszych miast, takich jak m.in. Biała Podlaska, Jaworzno, Wołomin, Puławy, Radom, Zamość, Rybnik, Tczew, Radomsko, Dębica, Kalisz, Kraśnik, Krosno, Legionów, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Sącz, Olkusz czy Zgorzelec.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w sześciu formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 tys. mkw. oraz sieci ponad 40 stacji paliw.