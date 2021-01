Carrefour szuka wspólnika w Europie

Co dalej z Carrefourem, któremu zakazano mariażu z bogatym kanadyjskim wielbicielem? Czy znajdzie bardziej odpowiedniego konkurenta, może bliżej domu?

podaje esmmagazine, kiedy szef Carrefoura, Alexandre Bompard, po raz pierwszy spotkał się z prezesem kanadyjskiego Couche-Tard, Alainem Bouchardem, jasno dał do zrozumienia, że ​​umowa nie dojdzie do skutku bez akceptacji ze strony francuskiego rządu.Bompard wskazał prawdopodobne wymagania. Źródła podały, że chodziło m.in. o: gwarancję ochrony miejsc pracy, utrzymanie siedziby grupy we Francji i kilku francuskich miejsc w połączonym zarządzie grupy.

- Carrefour zdawał sobie sprawę, że nie ma mowy, żeby Paryż pozwolił na to, by został "rozcieńczony" w większej kanadyjskiej firmie, a jego tożsamość zniknęła - powiedział jeden z informatorów esmmagazine.

Umowa, warta blisko 20 miliardów dolarów, została zabita kilka dni później przez francuskich ministrów, którzy stwierdzili, że sektor spożywczy ma strategiczne znaczenie dla całego kraju. Odrzucili zaloty firmy, która prowadzi stacje benzynowe i sklepy ogólnospożywcze w Ameryce Północnej, ale jest praktycznie nieznana we Francji.

Tymczasem Carrefour potrzebuje wsparcia, by móc realizować plan naprawczy Bomparda, który jest w połowie realizacji. Obecnie kurs akcji detalisty jest o 30 proc. niższe niż wtedy, gdy objął ster w lipcu 2017 r.

Dwa źródła zaznajomione ze sprawą stwierdziły, że Carrefour spodziewa się, że europejski oferent może uzyskać bardziej przyjazną odpowiedź ze strony Francji, i że taka możliwość pozostała.

Źródła wymieniają wśród potencjalnych chętnych hiszpańską Mercadonę, niemieckie Metro i holenderskiego gracza Ahold Delhaize. Clive Black, szef działu badań w Shore Capital, powiedział, że nawet powiązanie z brytyjskim Tesco mogłoby zadziałać, o ile zapewni Francuzom część gwarancji, o które się ubiegali.

Gwarancje dotyczące lokalizacji punktów skupu - zapewniające pewną ochronę francuskim dostawcom żywności - również mogą mieć znaczenie - mówi jedno ze źródeł zaznajomionych z Carrefourem.

Około połowa całkowitej sprzedaży Carrefoura przypada na Francję, choć jedna trzecia pochodzi z innych lokalizacji europejskich, w tym Hiszpanii. Fuzja z inną francuską siecią jest postrzegana przez ekspertów branżowych jako mało prawdopodobna ze względu na prawdopodobieństwo nakładania się działalności i związanej z tym utraty miejsc pracy.