Carrefour od dwóch lat współpracuje z aplikacją Too Good To Go w zakresie walki z marnowaniem żywności.

Polacy rocznie marnują prawie 5 milionów ton jedzenia. To ogromny problem, który nie tylko negatywnie wpływa na środowisko, ale także na nasze portfele.

Do walki z tym zgubnym środowiskowo i finansowo problemem już dwa lata temu dołączyła sieć sklepów Carrefour, która za pośrednictwem aplikacji Too Good To Go oferuje swoim klientom paczki z nadwyżkami żywności.

W ten sposób przez dwa ostatnie lata Carrefour uratował aż pół miliona paczek przed wyrzuceniem!

Carrefour już od dwóch lat współpracuje z aplikacją Too Good To Go w zakresie walki z marnowaniem żywności. Od tego czasu klienci wspólnie z siecią uratowali aż pół miliona paczek z produktami spożywczymi! W ten sposób udało się zaoszczędzić równowartość 1 250 000 CO2, czyli tyle, ile wygenerowałoby 246 lotów dookoła świata.

Minimalizowanie strat żywności w sieciach handlowych ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw konsumenckich w zakresie niemarnowania jedzenia. Realizowanie konsekwentnej strategii zarządzania żywnością pozwala ograniczyć ilość jedzenia, która wyląduje w koszu. Przykładem takiego działania jest współpraca Too Good To Go z siecią Carrefour, która stale oferuje nadwyżki niesprzedanej, pełnowartościowej żywności w formie paczek–niespodzianek dostępnych w aplikacji – mówi Anna Kurnatowska, Too Good To Go.

W Carrefour mamy największe szanse na “paczki mix”, czyli warzywa, owoce, pakowane wędliny i nabiał, pieczywo oraz jajka. To aż 87 proc. oferowanej żywności w Too Good To Go. Prawie 10 proc. stanowią paczki wegetariańskie – pasty kanapkowe, sałaty cięte i tofu. Około 2 proc. to same owoce i warzywa, zaś 1,5 proc. to paczki typu “ready to eat” – kanapki, ciastka, musli, panini, zupy i zapiekanki.

Too Good To Go z Carrefour współpracuje globalnie. Żywność z sieci handlowej można ratować w Polsce, we Włoszech, Francji, Hiszpanii i Belgii. W sumie aż 5 506 sklepów dostarcza paczki do aplikacji, a użytkownicy uratowali blisko 9 milionów paczek z jedzeniem we wszystkich krajach.

Cieszymy się, że poprzez takie działania jak tworzenie paczek z nadwyżką żywności sami przyczyniamy się w dużym stopniu do ograniczenia marnowania jedzenia, ale także motywujemy naszych klientów, do podejmowania na codzień kolejnych proekologicznych działań. Współpraca z Too Good To Go wpisuje się w długoterminowy program “STOP marnotrawstwu”, który w Carrefour prowadzimy nieprzerwanie od 2013 roku. Przez ten czas zainicjowaliśmy i zrealizowaliśmy wiele projektów, które pomagają przeciwdziałać marnowaniu żywności, a także podpowiadają klientom jak mądrze robić zakupy, czyli kupować tyle ile potrzebujemy i oszczędzać pieniądze. W czasach wysokiej inflacji ma to dla nas znacznie większy wymiar ekonomiczny - komentuje Piotr Lubiewa-Wieleżyński, Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży w Carrefour Polska.

Zainteresowanie nie marnowaniem jedzenia za pośrednictwem aplikacji wciąż rośnie. W porównaniu z pierwszym kwartałem bieżącego roku Too Good To Go odnotowało 18-procentowy wzrost użytkowników w drugim kwartale. Już dzisiaj z aplikacji korzysta ponad 2 miliony zwolenników niemarnowania żywności, którzy polują na paczki-niespodzianki oferowane przez ponad 4 tys. partnerów.

