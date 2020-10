Carrefour w Magnolia Park. To otwarcie roku w centrum handlowym na Dolnym Śląsku

Nowy Carrefour zajmuje powierzchnię 7780 mkw. na poziomie 0. Wyróżnia go atrakcyjny wystrój, nowoczesne rozwiązania, a przede wszystkim ciekawy oraz bardzo szeroki asortyment wysokiej jakości produktów świeżych i ekologicznych. Do tego wędzarnia z atrakcyjną ofertą ryb wędzonych na miejscu drewnem w naturalny sposób (przynajmniej raz dziennie), kameralna kawiarnia z kanapkami i szeroka oferta BIO z największą wśród polskich sklepów sieci gamą produktów ekologicznych. Sklep oferuje szeroki wybór alkoholi oraz produktów spożywczych z różnych rejonów świata. Zróżnicowaną ofertę uzupełniają ubrania, zabawki oraz strefa produktów dla zwierząt. Obok działu z kosmetykami znalazło się stanowisko, przy którym można uzupełnić puste butelki po kosmetykach.

Hipermarket spodoba się klientom nie tylko ze względu na różnorodny asortyment. Równie dużą rolę odgrywa nowoczesny układ ze skośną aleją, dającą klientowi wybór ścieżki zakupowej od momentu wejścia do sklepu. Istotną zaletą są komfortowe alejki, kasy samoobsługowe oraz system płatności mobilnych Scan & Go. Dzięki tym udogodnieniom zakupy będą przebiegały szybko, wygodnie i bezpiecznie. W czasach pandemii to właśnie bezpieczeństwo jest kluczową sprawą, dlatego Carrefour przestrzega wszelkich zaleceń, a także daje starszym osobom oraz służbom medycznym możliwość zakupów poza kolejnością w kasach bezpieczeństwa.

– Niezwykle cieszymy się, że Carrefour uzupełnił ofertę marek Magnolia Park, dzięki czemu nasi klienci mogą robić zakupy w nowoczesnym hipermarkecie tej znanej na całym świecie sieci. Znakomicie wyposażony hipermarket, gwarantujący dodatkowo komfort i wygodę robienia zakupów, to podstawa w centrum handlowym. Jesteśmy pewni, że Carrefour spełni wszelkie oczekiwania klientów, zarówno pod kątem kompletnego asortymentu, jak również atrakcyjnej aranżacji – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektorka Magnolia Park.

Radości z otwarcia nie kryje także Agata Kopytyńska, dyrektor działu Nieruchomości i Ekspansji, Carrefour Polska: – Magnolia Park jest godnym zaufania partnerem biznesowym i miejscem o doskonałej marce, dlatego cieszymy się, że właśnie tu otworzyliśmy jeden z naszych najnowocześniejszych hipermarketów w Polsce. Postawiliśmy m.in. na bardzo szeroki asortyment, nowoczesne rozwiązania, produkty BIO i takie udogodnienia jak wędzarnia ryb. Chcemy oferować klientom produkty wysokiej jakości w przystępnej cenie, a także przyjemne i komfortowe zakupy – dodaje Agata Kopytyńska.