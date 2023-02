Carrefour właśnie dołącza do grupy najemców Parku Glinianka – projektu realizowanego na Mazowszu przez REDKOM Development. Sieć chce trafić w potrzeby lokalnej społeczności.

Grono sklepów w Parku Glinianka powiększy się też o kolejne znane marki: Rossmann, Pepco, Dealz, KiK, Sinsay, Amigo Market, Verona i Tedi.

REDKOM Development rozpoczął inwestycję w sierpniu ubiegłego roku.

Otwarcie parku handlowego planowane jest już tej wiosny.

Działająca i znana od lat w Polsce sieć Carrefour podpisała umowę na najem powierzchni w Parku Glinianka budowanym przez REDKOM Development w Łubnej pod Warszawą. Poza francuską siecią do tego grona dołączyły także: Rossmann, Pepco, Dealz, KiK, Sinsay, Amigo Market, Verona i Tedi. Docelowo powierzchnię 10 000 mkw. zajmie kilkanaście punktów handlowo-usługowych. REDKOM Development rozpoczął inwestycję w sierpniu ubiegłego roku, a otwarcie parku handlowego planowane jest już tej wiosny.

Witamy w gronie najemców Carrefour. Cieszy nas, że tak rozpoznawalna sieć handlowa wybrała nasz obiekt na jedną ze swoich nowych lokalizacji. Liczymy na równie owocną współpracę z pozostałymi najemcami. Jesteśmy przekonani że Carrefour swoją bardzo szeroką ofertą trafi w oczekiwania okolicy. Liczę także, że dzięki ciekawemu miksowi najemców, lokalizacji przy głównej arterii komunikacyjnej południa Warszawy – ul. Puławskiej Park Glinianka będzie miejscem na wygodne zakupy, ale nie tylko. Chcemy, żeby warto było zatrzymać się tam na dłużej – podkreśla Łukasz Komierowski, prezes REDKOM Development.

Popularna marka Carrefour, najemca Parku Glinianka, obecna jest na polskim rynku od 1997 roku. Aktualnie działa ponad 900 sklepów sieci w 6 formatach: hipermarkety, supermarkety, sklepy hurtowo-dyskontowe, osiedlowe, sklepy specjalistyczne oraz sklep internetowy.

- Carrefour Polska aktywnie poszukuje atrakcyjnych lokalizacji dla swoich nowych sklepów. Sukcesy otwartych przez nas w 2022 roku kilkunastu hiper- i supermarketów pokazują, że nasze różnorodne formaty bardzo dobrze wpisują się w potrzeby lokalnych klientów – mówi Agata Kopytyńska, dyrektor działu nieruchomości i ekspansji Carrefour Polska. – Jestem przekonana, że sukces odniesie również nowy supermarket Carrefour w Parku Handlowym Glinianka w Łubnej. Mamy doświadczenie w prowadzeniu sklepów w retail parkach i wiemy czego oczekują klienci takich obiektów. Nasz nowy sklep będzie wyróżniała nie tylko nowoczesna i komfortowa sala sprzedaży, ale także bogaty i różnorodny asortyment w atrakcyjnych cenach, którego klienci nie znajdą w żadnym ze sklepów w okolicy - dodaje Agata Kopytyńska.

Grono najemców części handlowej Parku Glinianka zasiliły także inne znane, często bardzo rozpoznawalne w Polsce marki, m.in. drogeria Rossmann, KiK z artykułami gospodarstwa domowego, placówki z odzieżą i dodatkami jak Pepco czy Sinsay. Kolejne powierzchnie zajmą także brytyjska sieć supermarketów Dealz, która oferuje produkty w dużej części niedostępne w innej szerokiej dystrybucji, Amigo Market, sieć dyskontów z artykułami niespożywczymi Tedi czy sklep jubilerski Verona. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi potencjalnymi najemcami.

Na klientów Parku Glinianka czeka kompleks złożony z dwóch stref: handlowo-usługowej oraz rekreacyjno-wypoczynkowej. Część handlowo-usługową tworzyć będą dwa budynki o łącznej powierzchni ponad 10 000 mkw. GLA. Strefa rekreacyjno-wypoczynkowa ma z kolei zachęcać odwiedzających ofertą food truck oraz zewnętrzną przestrzenią relaksu, miejscem zabaw dla dzieci i boiskiem do piłki plażowej. Warto podkreślić, że do dyspozycji klientów będzie ok. 340 miejsc postojowych.

Park Glinianka budowany jest w Łubnej (gm. Góra Kalwaria), przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Wesołej, w sąsiedztwie stacji Orlen. Za koncepcję komercyjną i wynajem powierzchni odpowiada firma Scallier.

