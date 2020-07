Carrefour z 11% wzrostem zaufania klientów w czasie pandemii

Sklepy Carrefour dostosowane są do wymogów sanitarnych, wdrożono w nich rozwiązania ułatwiające dokonywanie bezpiecznych zakupów, wszyscy pracownicy noszą maseczki lub przyłbice, a sieć stale przypomina i apeluje do klientów o zakrywanie ust i nosa podczas wizyt w placówkach.

Już na początku pandemii, Carrefour jako pierwsza sieć handlowa wprowadził do swoich sklepów przykasowe ekrany pleksi. Wypracowane w czasie kryzysu koronawirusowego rozwiązania i usługi działają we wszystkich sklepach sieci stanowiąc przykład dobrych praktyk, a bezpieczeństwo dokonywania zakupów niezmiennie znajduje się w centrum uwagi sieci.

Jak wynika z raportu „Zaufanie Polaków do sieci handlowych w czasie pandemii”, zrealizowanego przez agencję Catchers oraz Instytut Badawczy IPC, zaufanie konsumentów do Carrefour zwiększyło się o imponujące ponad 11%. Pomimo obecnego spowolnienia pandemii, firma konsekwentnie kontynuuje podjęte działania i rygorystycznie przestrzega najwyższych standardów sanitarnych, w tym dezynfekcji. We wszystkich sklepach przy stanowiskach kasowych oraz ladach obsługiwanych przez pracowników wyklejone są także odpowiednie linie ułatwiające utrzymywanie odstępu.

Ponadto, Carrefour wprowadził na swojej stronie internetowej narzędzie Traffic Meter, dając klientom możliwość sprawdzenia natężenia ruchu w wybranym przez konsumenta sklepie i tym samym świadomego zaplanowania wizyty w sklepie, gdy ruch jest mniej intensywny. Firma postawiła również na rozwój usług e-commerce. We wszystkich super- i hipermarketach sieci wprowadzono możliwość odbioru zakupów spożywczych zamówionych w sklepie internetowym sieci. To usługa click&collect dla zakupów spożywczych, w ramach której pracownicy wybranego sklepu stacjonarnego za darmo skompletują zakupy według złożonego na stronie carrefour.pl zlecenia. Zamówienie odebrać można w punkcie obsługi klienta wybranego sklepu nawet tego samego dnia.