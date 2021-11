Carrefour zakończył modernizację flagowej placówki w Warszawie

Hipermarket Carrefour w Galerii Mokotów to kompaktowy sklep o powierzchni sprzedaży ok. 3 800 mkw., który po remodelingu oferuje ponad 26 tys. produktów.

W nowym sklepie zostały wydzielone specjalne strefy zakupowe dla klientów, np. strefa alkoholi lub strefa Targu Świeżości, gdzie klienci znajdą świeże ryby, pieczywo, wędliny oraz mięso.

Nowy układ sklepu został oparty na ukośnej alei głównej oraz komfortowych szerokich przestrzeniach dających klientom wiele możliwości realizowania ścieżek zakupowych. Przearanżowana została strefa wejściowa i linia kas. Obecnie sklep jest całkowicie otwarty na galerię, skąd klienci mają łatwy dostęp do działu świeżego oraz strefy zdrowych produktów. W strefie wyjściowej znajdują się jedynie kasy samoobsługowe, podczas gdy kasy tradycyjne wraz z systemem jednej kolejki ulokowane są w jego tylnej części.

Sieć postawiła na ekologiczne dekoracje i energooszczędne urządzenia sklepowe. Starając się ograniczać do minimum użycie plastiku w hipermarkecie, zrezygnowano z jednorazowych torebek, tzw. zrywek na działach produktów świeżych. W zamian Carrefour oferuje torby wielokrotnego użytku. Przy kasach dostępny jest także specjalny wózek na torby wielorazowe.

Store in store to otwarty wewnątrz nowego hipermarketu Carrefour sklep specjalistyczny z certyfikowaną żywnością bio. Posiada on rozbudowaną strefę produktów ekologicznych z kategorii świeżej: warzyw i owoców bio, pieczywa, wędlin, mięsa, serów, a także produktów suchych, alkoholu i napojów. Cały asortyment Carrefour BIO to ponad 3 000 produktów. Nowością w store in store jest lada tradycyjna, na której klienci znajdą szereg certyfikowanych produktów na wagę, w tym rzadko spotykane na rynku kwaszonki, kiszonki oraz zakwasy. W ofercie Carrefour BIO znajdą się też produkty bez glutenu, bez cukru oraz vege.