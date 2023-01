Do grona najemców Galerii Bawełnianka dołączyła polska sieć salonów modowych Carry. Będzie to jedyny sklep tej marki w mieście i zajmie pow. ok. 700 mkw.

Galeria Handlowa Bawełnianka mieści się w sercu miasta.

Na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego.

W obiekcie znajdować się będzie ponad 80 sklepów i punktów usługowych, strefa rozrywki z kinem i klubem fitness. Głównymi najemcami Bawełnianki będą m.in. jedyne w mieście marki Reserved, Half Price, Mohito, Cropp, House czy eobuwie. Swój market w najnowszej koncepcji otworzy w Bawełniance Biedronka. Wraz z sąsiednim marketem Lidl - oddalonym o 100 metrów od galerii - zapewnią najszerszą ofertę spożywczą w regionie. Do dyspozycji klientów będzie również unikalna strefa gastronomiczna w industrialnym stylu oraz komfortowy parking na 700 miejsc. Czytaj więcej Dealz nowym najemcą Bawełnianki Bełchatów Inwestorem Bawełnianki jest firma GBB Invest sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest spółka TG Capital Sp. z o.o., należąca do holdingu finansowego działającego głównie w branży deweloperskiej oraz inwestycyjnej. Wynajem prowadzi międzynarodowa firma Cushman&Wakefield. Za nadzór inwestorski nad komercjalizacją obiektu odpowiada firma Mallson Polska. Otwarcie obiektu planowane jest wiosną 2023. Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

