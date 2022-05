Castomaty umożliwią odbiór zakupów z Castoramy w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia

Od maja Castorama wprowadziła do swoich sklepów Castomaty® – skrytki mieszczące nawet wielogabarytowe towary na wózkach zakupowych. Rozwiązanie pozwala bez dodatkowych kosztów i przez całą dobę odebrać zakupy zrealizowane w sklepie castorama.pl.

Produkty zamówione na castorama.pl, lub przez telefon, są gotowe do odbioru już po 2 godzinach od złożenia zamówienia

Castomaty są dostępne przez całą dobę.

Łączna powierzchnia Castomatów to ponad 3 tys. mkw.

Produkty zamówione na castorama.pl, lub przez telefon, są gotowe do odbioru już po 2 godzinach od złożenia zamówienia (przy zamówieniach złożonych w godzinach pracy sklepu i z odpowiednim wyprzedzeniem przed zamknięciem). Nowe rozwiązanie umożliwia odbiór towarów o różnych gabarytach, w tym na charakterystycznych dużych wózkach zakupowych, dzięki czemu łatwiej jest zapakować większe zakupy do samochodu. Gdyby zsumować powierzchnię wszystkich Castomatów® otrzymamy obszar wielkości połowy boiska piłkarskiego, co oznacza, że dzięki tej inwestycji powierzchnia magazynowa Castorama dostępna dla klientów zwiększyła się o ponad 3 tys. mkw.

– Klienci cenią sobie oszczędność czasu, a my jesteśmy w stanie dostarczyć im najwyższą jakość ponad 40 tysięcy produktów (dostępnych właściwie od ręki) oraz kompleksowość usług od projektu poprzez produkty aż po montaż, zapewniając na każdym etapie zakupu i w najkrótszym czasie profesjonalne wsparcie i doradztwo. – mówi Beniamin Schön, Dyrektor ds. Klienta i Digitalu w Castorama Polska.

– W kanale Digital jesteśmy liderem zarządzania doświadczeniami klienta, na bieżąco śledzimy zachowania konsumentów i potrafimy na nie szybko reagować. W ostatnim roku odnotowaliśmy wzrost na poziomie 64% w sprzedaży w e-commerce, choć sklepy stacjonarne nadal pozostają w centrum naszej uwagi. Wszystkie ulubione doświadczenia klienta odwzorowujemy również w kanale digitalowym Castorama. Niedawno wprowadziliśmy również możliwość odbycia video rozmowy z architektem i zaprojektowania zdalnie kuchni, łazienki czy mebli modułowych Atomia. – tłumaczy Beniamin Schön, Dyrektor ds. Klienta i Digitalu w Castorama Polska.

W Legnicy, Jeleniej Górze, Skarżysko-Kamiennej oraz Pabianicach trwa jeszcze instalacja oprogramowania i niebawem zostaną uruchomione Castomaty®.