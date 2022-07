Castorama odlicza do setki. Nr 93 debiutuje w Otwocku

Castorama w Otwocku przy ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego 3.

Powierzchnia handlowa budynku to 6900 mkw.

Inspiracje aranżacji w strefach łazienkowych i kuchennych.

30 tys. profesjonalnych produktów do budowania i urządzania domu.

Z okazji wielkiego otwarcia lokalizacji w Otwocku Castorama przygotowała specjalną ofertę. Od 27 do 30 lipca każdy, kto wyda w sklepie 1000 zł otrzyma 150 zł na kartę podarunkową. Pierwsze 5 tys. transakcji zostanie nagrodzonych atrakcyjnymi produktami.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sklep zaprasza na spotkania z ekspertami:

w sobotę 30 lipca w godz. 11:00-16:00 z Dominikiem Strzelcem znanym ogrodnikiem i majsterkowiczem, prowadzącym program telewizyjny "Polowanie na ogród".

w piątek 5 sierpnia w godz. 16:00-20:00 klienci będą mieli okazję spotkać się z Dorotą Szelągowską, projektantką wnętrz i dziennikarką, prowadzącą znany i lubiany program "Totalne remonty Szelągowskiej".

Castorama w Otwocku wnętrze.jpg.jpg

Nowa Castorama w Otwocku znajduje się przy ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego 3.

Na powierzchni 6900 mkw. klienci znajdą wiele ciekawych inspiracji.

Produktów do budowy, remontu, urządzenia a także dekoracji domów i ogrodów uzupełniono o popularne usługi. Eksperci pomagają projektować nową kuchnię, łazienkę lub garderobę przy jednym stanowisku projektowym.

Sklep oferuje również profesjonalny montaż zakupionego wyposażenia i możliwość przycięcia drewna do potrzebnych wymiarów.

Na półkach w hali sklepowej jest ponad 30 tys. profesjonalnych produktów do budowania i urządzania domu.

W dużym, zewnętrznym ogrodzie chętni zaopatrzą się w kwiaty, krzewy i inne rośliny dla ozdoby swoich balkonów, działek i ogrodów.

Inne produkty z oferty klienci mogą zamawiać na stronie internetowej castoramy lub telefonicznie. Możliwa jest dostawa do domu, odbiór w sklepie w Otwocku lub w dostępnym 24/7 Castomacie - już w 2 godziny od zamówienia.

W sklepie znajduje się winda, a obok parking aż na 377 miejsc, w tym również dedykowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Standardem w sklepach Castorama - a zatem również w Otwocku - są toalety dla osób z niepełnosprawnościami i specjalne wózki zakupowe. Są także wózki ułatwiające poruszanie się po sklepie.

Pracownicy sklepu - za pośrednictwem połączenia wideo on-line przez telefon - kontaktują potrzebujących wsparcia klientów z niepełnosprawnością słuchową z tłumaczem polskiego oraz międzynarodowego języka migowego. Przełamywana jest bariera komunikacyjna, a klienci mogą precyzyjnie określić swoje oczekiwania.

Z okazji wielkiego otwarcia nowej lokalizacji w Otwocku Castorama przygotowała specjalną ofertę dla swoich klientów. Przez pierwsze cztery dni (27-30 lipca 2022) każdy, kto wyda w sklepie 1000 zł otrzyma 150 zł na kartę podarunkową.

Pierwsze 5 tys. transakcji zostanie nagrodzonych atrakcyjnymi produktami.

Trwa również wiele promocji:

listwy przypodłogowe i podkłady można kupić z 20% rabatem, podobnie fugi i akcesoria do płytek.

komplety skrzydła i ościeżnice obowiązuje rabat w wysokości 25%.

więcej atrakcyjnych ofert klienci znajdą na miejscu

w otwockim sklepie można zrobić zakupy nawet w dogodnych 30 ratach kredytowych, przy 0% RRSO!

Castorama Otwock otwarta jest od poniedziałku do piątku od 6:30 do 21:00, w soboty od 7:00 do 21:00 oraz w niedziele handlowe od 10:00 do 18:00.

Castorama Polska Sp. z o.o.:

Lider w kategorii polepszania warunków mieszkaniowych w naszym kraju. Firma uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku.

Obecnie prowadzi sprzedaż w 93 sklepach w różnych częściach Polski, zapewnia też dostęp do oferty on-line.

Spółka zatrudnia prawie 13 tys. pracowników.

Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc, międzynarodowej spółki posiadającej prawie 1470 sklepów w 8 krajach Europy.