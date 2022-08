Castorama oferuje ekologiczny wybór

W sklepach sieci Castorama folia LDPE służy do zabezpieczania palet, kartonów i jednostkowych produktów.

Teraz, dzięki popularnej sieci DIY, folia zyska drugie życie.

DIY wprowadza do sprzedaży doniczki wykonane z tego odpadu.

Doniczki są obecnie dostępne w ponad 40 sklepach sieci Castorama.

Globalna produkcja tworzyw sztucznych wynosi ok. 370 milionów ton rocznie, a spora jej część to folia LDPE, która jest szeroko wykorzystywana w sklepach sieci Castorama, gdzie służy do zabezpieczania palet, kartonów i jednostkowych produktów.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Popularna sieć DIY wprowadza do sprzedaży doniczki wykonane z tego odpadu, dając folii drugie życie. Założeniem gospodarki cyrkularnej jest to, aby materiały sztuczne były w użyciu jak najdłużej i mogły być stale wykorzystywane jako zasoby do wytwarzania nowych artykułów, co ogranicza ich wpływ na klimat.

Dzięki współpracy z partnerami Castorama wdrożyła proekologiczne rozwiązanie na dużą skalę, którego efektem jest estetyczny, innowacyjny produkt. Firma Deko Eko zaprojektowała cały proces technologiczny i była odpowiedzialna za wyprodukowane doniczek w technologii wtrysku, gdzie roztopione pod wpływem temperatury tworzywo wtryskiwane jest do formy.

Stena Recycling zajęła się również recyklingiem tworzywa, ponieważ posiada jedną z najnowocześniejszych linii recyklingu folii LDPE w Polsce. Powstałe doniczki to propozycja cyrkularnego produktu na półki sklepowe, którego skład stanowi w 50 proc. przetworzona folia LDPE. Wytworzone doniczki mają wysoką jakość, a cały proces w 100 proc. odbywa się w Polsce.

Podnosimy wartość przetwarzanego surowca – z odpadu do produktu. To podejście zaczerpnięte z filozofii upcyklingu – jednak o wiele bardziej masowe i dostępne – mówi Agata Frankiewicz, CEO i założycielka Deko Eko.

Dla Castorama był to eko - logiczny wybór bo łączy to co dobre, czyli troskę o środowisko, z tym co praktyczne, bo daje konsumentom narzędzia do zmiany na lepsze – podkreśla Piotr Bober, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Castorama Polska.

Z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach Castorama stworzyła program "Nasza Sfera", poprzez który zachęca do tworzenia zrównoważonych, oszczędnych i ekologicznych domów i ogrodów. Program jest częścią realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu skierowanej do Klientów sieci.

Doniczki są obecnie dostępne w ponad 40 sklepach sieci Castorama.