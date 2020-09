Castorama pod nowym adresem

Budowa trwała 15 miesięcy, a zatrudnienie w ramach nowych miejsc pracy znalazło ponad 140 osób. Klientów zaskoczy bogactwem asortymentu i usług. Jest to 82 sklep tej sieci na terenie Polski.

Lokalna Castorama zapewni mieszkańcom Nowego Sącza i okolic dostęp do szerokiej gamy produktów budowlanych, wykończeniowych i dekoracyjnych. Oferta nowego sklepu zawiera produkty z różnych kategorii cenowych czy propozycji aranżacyjnych. Zarówno profesjonaliści, jaki i dopiero szukający inspiracji klienci, mogą być zaskoczeni bogactwem asortymentu. Oferowane produkty zamówimy również na Castorama.pl lub telefonicznie, a dzięki wygodnej formie usługi „zamów w dostawie” zostaną one dostarczone pod wskazany adres lub do Paczkomatu InPost. Dla tych, którym zależy na czasie, Castorama oferuje usługę „zamów i odbierz”, dzięki której skompletowane zamówienie odbierzemy w sklepie już w 2 godziny po jego złożeniu.

Sklep zatrudnia 124 pracowników, którzy oferują klientom profesjonalną obsługę oraz fachowe doradztwo, z którego słynie popularna sieć. Na terenie sklepu można również odbyć konsultację i poprosić o przygotowanie projektu np. łazienki przez profesjonalnego projektanta. Oprócz tego dostępne są również liczne strefy inspiracji, między innymi kuchni, łazienki i garderoby – dzięki nim każdy może sprawdzić, jakie rozwiązania i produkty będą dla niego najlepszym wyborem.