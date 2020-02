Castorama przed wielkim otwarciem we Włocławku

Najnowszy sklep Castorama znajduje się we Włocławku, przy ulicy Kapitulnej 41. Jest to już 81. sklep należący do sieci w Polsce. Jego powierzchnia handlowa sięgnie 7,3 tys. mkw. W obiekcie dostępnych będzie ok. 30 tysięcy produktów.

W sklepie powstały między innymi trzy strefy inspiracji: kuchnie, łazienki i poświęcona zagospodarowaniu przestrzeni (magazynowanie, szafy, garderoby). W każdej z nich, dzięki przedstawionym przykładom, klienci przekonają się na własne oczy, jak produkty dostępne w ofercie Castoramy sprawdzają się w praktyce i jakie możliwości dają w zakresie aranżacji.

- Oferujemy wsparcie klientów na wielu etapach. Znajdą u nas pomysły na ulepszanie swoich domów, niezbędne produkty i usługi, dzięki którym realizacja ich projektów będzie możliwa i znacznie prostsza niż często mogłoby się wydawać. Zapewnimy też wsparcie naszego zespołu, który zawsze będzie dostępny, otwarty i gotowy, by dzielić się swoją wiedzą. Wiem, że otwarcie Castoramy jest bardzo pożądane przez wielu mieszkańców Włocławka i okolic. Zrobimy co w naszej mocy, aby spełnić ich oczekiwania. W tym miejscu, chciałbym podziękować naszym wszystkim koleżankom i kolegom za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie sklepu, gotowego już na otwarcie – mówi Jędrzej Sobański, dyrektor sklepu Castorama we Włocławku.

Wyróżnikiem nowego sklepu, tak jak całej sieci Castorama, będzie też zespół 110 osób, które na co dzień będą doradzać klientom.

Istotnym elementem dla wszystkich osób chcących skorzystać z oferty Castoramy we Włocławku będą także dodatkowe usługi. Do dyspozycji klientów będzie m.in. transport, click&collect (możliwość zamówienia on-line i odbioru produktów w sklepie), click&delivery (możliwość zamówienia on-line z dostawą do domu). W sklepie dostępne będą również kredyty umożliwiające finansowanie zakupów oraz wiele świadczeń związanych z przygotowaniem produktów do wykorzystania w domu i ogrodzie.

W związku z otwarciem, aby zapewnić klientom dodatkowe atrakcje, już 28 lutego Castorama zorganizuje w sklepie we Włocławku specjalne warsztaty z Dorotą Szelągowską. W zajęciach, które poprowadzi w nowej Castoramie, udział wezmą osoby wyłonione podczas konkursu w lokalnym radiu.