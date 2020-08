Castorama przygotowuje się do kolejnych wzrostów e-commerce

Duże wzrosty sprzedaży w kanale e-commerce i rosnąca popularność usługi zamów i odbierz przyczyniły się do przyspieszania prac nad rozwiązaniem wspierającym i ułatwiającym zakupy, a przy tym zapewniającym bezpieczeństwo i możliwość bezkontaktowego odbioru towarów. CastoMaty, bo tak będą nazywać się własne skrytki Castoramy, zapewnią możliwość odbioru towaru zamówionego za pośrednictwem strony internetowej w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia.



Specjalnie przygotowane maszyny są w stanie pomieścić wiele produktów, nawet tych wielkogabarytowych. Innowacyjnym rozwiązaniem jest wydawanie skompletowanych zamówień od razu na wózkach, dzięki czemu łatwo i komfortowo będzie można przewieźć i zapakować produkty do samochodu. Odbiór będzie odbywał się za pomocą otrzymanego kodu PIN, a cały proces będzie trwał kilka sekund.



Zamówienia do skrytek automatycznych Castoramy są całkowicie darmowe, dzięki czemu nie poniesiemy dodatkowych kosztów związanych z kompletowaniem zamówienia i jego wydaniem. Co ważne CastoMaty będą czynne 24/7, dzięki czemu zamówienie będzie można odebrać o dowolnej godzinie każdego dnia. Pierwszy automat można już przetestować w warszawskim sklepie sieci, przy ul. Popularnej.



Jak zapowiada popularna sieć to jeszcze nie koniec innowacyjnych rozwiązań. Castorama pracuje nad dalszą automatyzacją procesu robienia zakupów oraz zwrotu towarów. Oprócz nowych rozwiązań spółka proponuje szeroki wachlarz możliwości odbioru towarów zamówionych przez Internet – w punkcie odbioru w sklepie, dostawę przez partnerskie Paczkomaty InPost oraz zróżnicowane opcje kurierskie.

