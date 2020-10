Castorama stawia na nowe rozwiązania. Wyszukiwarka graficzna ułatwi zakupy

Wyszukiwanie obrazem jest nowoczesnym narzędziem, ułatwiającym odnalezienie poszukiwanego produktu. Dzięki niemu łatwo odnaleźć w sklepie internetowym podobny lub często nawet taki sam przedmiotu, jak ten który wpadł nam w oko na Instagramie czy Pintereście. W czasie wyszukiwania inspiracji wystarczy zrobić zrzut ekranu i go zachować. Podobnie gdy w czasie spaceru lub kawy w ulubionej restauracji zobaczymy płytki czy tapetę, które musimy mieć. Dotyczy to również całych aranżacji łazienek czy kuchni. Wystarczy zrobić zdjęcie i za jego pomocą odnaleźć przedmiot w katalogu tysięcy dostępnych na stronie.

Użycie wyszukiwarki graficznej jest równie proste jak wykorzystanie tej standardowej, w której wpisujemy słowa kluczowe. Funkcjonalność dostępna jest na stronie głównej obok standardowej „lupki” i ma symbol aparatu. Wystarczy kliknąć i z zapisanych obrazów dodać to pożądane do wyszukiwarki zdjęcie, a system zaproponuje produkty z oferty Castoramy najbardziej podobne do przesłanego obrazu. Co ważne – zdjęcie nie musi przedstawiać wyłącznie samego poszukiwanego produktu – dzięki opcji zaznaczania można wgrać całą aranżację, a następnie wskazać, co z niej interesuje nas najbardziej.

- To najprostszy sposób na wyszukanie wymarzonego produktu – bez konieczności znajomości nazwy czy innych parametrów. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie spodoba się wszystkim, a szczególnie osobom, które lubią szukać inspiracji zarówno w otaczającym ich świecie, jak i w internecie. Teraz nawet liście ulubionej rośliny mogą być inspiracją. Dlatego zachęcamy naszych klientów – róbcie zdjęcia, a my pomożemy spełnić wasze marzenia. – podpowiada Beniamin Schön, dyrektor ds. klienta i digitalu Castorama Polska.

Nowa funkcjonalność na stronie działa od połowy września. Dzięki niej przeszukiwanie szerokiej oferty kilkudziesięciu tysięcy produktów stało się jeszcze prostsze. Jednocześnie wyniki wyszukiwania mogą być doskonałą inspiracją, ponieważ algorytm proponuje za każdym razem różne produkty, nawiązujące graficznie do poszukiwanej rzeczy.

Wyszukiwarka graficzna Castoramy jest jedną z pierwszych na rynku. To świetny przykład innowacyjności i poszukiwania nowych rozwiązań popularnej marki, która od lat stawia na nieustanne doskonalenie obsługi klienta, także w obszarze e-commerce. To kolejna wprowadzona w tym roku usługa. Wcześniejsze rozwiązania, ułatwiające zakupy, to na przykład nawiązanie współpracy z InPost, zwiększenie liczby produktów dostępnych online z dostawą do domu, czy testowanie takich form odbioru jak CastoMaty, czyli przysklepowe automaty do odbioru zamówień 24/7.