Castorama w dawnym Tesco w Rudzie Śląskie będzie działać od 24 lutego

Nowa Castorama znajduje się w zmodernizowanym budynku po byłym Tesco, przy ulicy Bukowej 4. Jest to już osiemdziesiąty piąty sklep tej sieci w Polsce. Zatrudnienie w ramach nowych miejsc pracy znalazło tu ponad sto trzydzieści osób.

Sklep w Rudzie Śląskie oferuje ponad 30 tysięcy produktów służących do budowy, remontu wykończenia i dekoracji mieszkań domów i ogrodów. Na prawie 8000 mkw. klienci znajdą strefy inspiracji łazienek i kuchni oraz usługi takie jak punkt projektowania, transport, cięcie drewna, oklejanie, wycinanie otworów w zlewie.

– Nowa Castorama to wszystko dla majsterkowicza i profesjonalisty pod jednym dachem. Jest to najnowocześniejszy obiekt DIY w Rudzie Śląskiej i okolicach – mówi Ryszard Kulej, dyrektor sklepu Castorama w Rudzie Ślaskiej.

Dzięki doskonałej lokalizacji, klienci mogą dotrzeć do sklepu busem, komunikacją miejską i samochodem. Dla tych ostatnich przeznaczony jest duży parking, który pomieści ponad 450 pojazdów.

Sklep jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to specjalne miejsca parkingowe, usytuowane niedaleko wejścia do budynku oraz wnętrze pozbawione progów czy schodków, do dyspozycji klientów jest także wózek dla niepełnosprawnych.

Zakupy z przyjemnością

Nowy obiekt w Rudzie Śląskiej zachwyci nowoczesnymi showroomami zorganizowanymi w formie stref inspiracji. Na klientów czekać będą zarówno klasyczne propozycje wykończenia poszczególnych pomieszczeń, jak również najnowsze rozwiązania, takie jak produkty smarthome czy zaawansowane technologiczne ekologiczne instalacje odzyskujące wodę czy ciepło. Nowością na rynku jest oferta kompleksowego wyposażenia kuchni od A do Z. Propozycja Castoramy obejmuje produkty do wykończenia, meble kuchenne, osprzęt, AGD oraz pełny pakiet usług, w który wchodzić będzie proces wymiarowania, projektowania układu mebli i zastosowanych ostatecznie rozwiązań, z opcja błyskawicznej dostawy i montażu. W ofercie klienci znają aż 28 typów frontów, które pozwolą dobrać odpowiedni styl wykończenia pasujący do gustu i potrzeb każdego oraz gamę blatów, rozwiązań do przechowywania. W czasie projektowania kuchni w specjalnym stanowisku na terenie sklepu lub za pomocą internetowego konfiguratora, klienci będą mogli skorzystać również z oferty dostępnych w Castoramie AGD, zlewów, baterii oraz innych elementów wykończenia kuchni.