Castorama zdobywa nowy rynek. Wkrótce debiut w Tychach

Przebudowa obiektu zajęła około pół roku, dzięki niej na klientów czeka nowoczesny i spełniający najwyższe standardy sklep Castoramy. Jest to już osiemdziesiąty szósty sklep tej sieci w Polsce. Zatrudnienie w ramach nowych miejsc pracy znalazło tu ponad sto pięćdziesiąt osób. Obiekt został w pełni przygotowany do funkcjonowania w obecnym reżimie sanitarnym, zastosowanie znalazły wysokie standardy wypracowane przez firmę w ostatnich miesiącach. Obsługa oraz klienci zobowiązani są do przestrzegania zasad zachowania dystansu społecznego oraz noszenia środków ochrony osobistej. Bezpieczeństwo we wszystkich sklepach Castorama jest traktowane priorytetowo.

Sklep w Tychach oferuje ponad 35 tysięcy produktów służących do budowy, remontu wykończenia i dekoracji mieszkań domów i ogrodów, które są dostępne od ręki, w atrakcyjnych cenach. Klienci znajdą tu również strefy inspiracji łazienek i kuchni oraz usługi takie jak punkt projektowania, transport, cięcie drewna, oklejanie, wycinanie otworów w zlewie. W wyborze i podjęciu decyzji pomogą doradcy klienta – ich profesjonalna wiedza ułatwi dobranie produktów do potrzeb klientów.

– Nowa Castorama to wszystko do budowy, wykończenia i dekorowania domu pod jednym dachem. Wprowadzenie w tym sklepie wielu innowacyjnych rozwiązań pozwoli klientom na robienie zakupów w sposób szybszy i bardziej komfortowy. Głównym powodem tej inwestycji było umożliwienie zakupów w naszej sieci klientom, którzy dotychczas musieli pokonać ponad 20 kilometrów, by zrobić zakupy w najbliższych naszych sklepach. Nasi klienci znajdą u nas wsparcie na każdym etapie remontu, czy modernizacji domów i mieszkań lub po prostu polepszania warunków mieszkaniowych. Jestem pewien, że nie tylko spełnimy oczekiwania naszych klientów, ale również zainspirujemy ich i przekonamy do dobrych zmian w ich mieszkaniach, domach i ogrodach – mówi Przemysław Małyszko, dyrektor sklepu Castorama w Tychach.

Dzięki doskonałej lokalizacji, klienci mogą dotrzeć do sklepu komunikacją miejską i samochodem. Dla tych ostatnich przeznaczony jest duży parking, który pomieści ponad 900 pojazdów.

Sklep jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Są to specjalne miejsca parkingowe, usytuowane niedaleko wejścia do budynku oraz wnętrze pozbawione progów czy schodków, do dyspozycji klientów są także wózki inwalidzkie, zarówno elektryczne jak zwykłe. Również osoby niesłyszące lub głuchonieme nie będą miały problemu z zrobieniem zakupów w sklepie, gdyż zostaną obsłużone za pomocą odpowiedniej platformy.