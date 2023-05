Do wzrostu przychodów Grupy w Q1’23 kontrybuowały wszystkie kluczowe szyldy, w tym odnotowujące najwyższe dynamiki sprzedaży HalfPrice (+112 proc.) i MODIVO (+47 proc.). CCC w ubiegłym kwartale osiągnęło przeszło 3-krotny wzrost wyniku EBITDA i dobrą rentowność na poziomie blisko 10 proc. Wynik EBITDA w całej Grupie CCC został utrzymany na poziomie analogicznym do zeszłorocznego.

– Zgodnie z przewidywaniami, w ostatnim kwartale mierzyliśmy się z licznymi wyzwaniami makroekonomicznymi (inflacja, wzrost cen energii i minimalnego wynagrodzenia, spadek płac realnych, etc.). Ponadto na rynek handlu znacząco wpłynęła też przedłużająca się zima i chłodna wiosna - powiedział Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC.

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa CCC osiągnęła 2,1 mld zł przychodu, co stanowi 10 proc. wzrost rdr. Udział e-commerce w sprzedaży utrzymał się na wysokim 53 proc. poziomie.

– Wierzę, że za nami najtrudniejszy w tym roku kwartał. Koniunktura konsumencka konsekwentnie poprawiała się przez sześć ostatnich miesięcy. Zwalniająca inflacja i zatrzymanie wzrostu stóp procentowych dają natomiast nadzieję na stabilizację otoczenia makroekonomicznego – dodał Marcin Czyczerski – Liczymy na “odwilż”, która da nam przestrzeń, aby w pełni pokazać siłę naszego biznesu po transformacji.

W kwietniu br. spółka przedstawiła perspektywę na 2023 rok. Grupa planuje wygenerować ponad 10 mld zł przychodów, a także osiągnąć wzrost rentowności w każdym segmencie (CCC, eobuwie.pl, MODIVO, HalfPrice).

CCC konsekwentnie monetyzuje inwestycje w głęboką transformację modelu biznesowego, którą szyld przeszedł w ostatnich latach. Przychody segmentu w Q1’23 osiągnęły poziom wyższy rdr o 4 proc.– przy kontynuowanej optymalizacji zapasów (-27 proc. rdr). Cyfryzacja sieci stacjonarnej oraz optymalizacja przestrzeni handlowej, sprawiły, że już dziewiąty kwartał z rzędu segment zanotował wzrost sprzedaży omnichannel/m2 (+5 proc. rdr). Konsekwentnie rośnie również sprzedaż online ccc.eu (+39 proc. rdr), a także jej udział w przychodach szyldu (do 24 proc., +6 p.p. rdr).

– W związku z przedłużającą się zimą w Q1’23, w lutym w CCC utrzymywaliśmy wysoką dostępność kolekcji zimowej. Wyższy rdr udział tej kolekcji obniżył poziom kwartalnej marży brutto, ale jednocześnie wpłynął na bardzo dobrą odsprzedaż i strukturę zapasu. Presję na marżę kompensowaliśmy natomiast z nadwyżką kontynuowaną pracą nad efektywnością kosztową - dodaje.

CCC sukcesywnie realizuje program redukcji kosztów. Koszty sprzedaży i administracji były niższe rdr o 4 proc., pomimo wzrostu przychodów i wspomnianego inflacyjnego otoczenia biznesowego.

CCC w Q1’23 potroiło wynik EBITDA w ujęciu rdr, notując rentowność EBITDA na poziomie około 10 proc.

Najmłodszy szyld Grupy CCC w minionym okresie kontynuował międzynarodową ekspansję sieci stacjonarnej. Na koniec kwietnia br. liczyła ona 101 sklepów oraz zadebiutowała na 9. rynku – na Łotwie. W Q1’23 przychody HalfPrice wzrosły o 112 proc. rdr (przy wzroście powierzchni handlowej o 60 proc. rdr).

Znaczący wpływ na wyniki szyldu miała sprzedaż w sklepach porównywalnych (tzw. like-for-like), która osiągnęła poziom o 26 proc. wyższy rdr. Przyczyniły się do tego rozbudowa oferty produktowej, poprawa zatowarowania oraz większa o ok. 13 proc. rdr liczba odwiedzin klientów.

To, co dziś przyciąga do naszych sklepów to jakościowa, superatrakcyjna oferta cenowa znanych i lubianych marek, a także wyrazista komunikacja z Klientem. W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy pionierską kampanię reklamową współtworzoną ze sztuczną inteligencją – mówi Adam Holewa, prezes zarządu HalfPrice.