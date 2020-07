CCC chce być bardziej eko

Buty i akcesoria z kolekcji „Go for Nature” mają 2 główne wyróżniki. Po pierwsze proces produkcji charakteryzuje się optymalizacją zużycia wody i energii przy zastosowaniu najnowszych technologii, dzięki czemu uzyskujemy produkty przyjazny środowisku. Po drugie produkty z tej linii powstały z ekologicznych surowców i będą wyróżnione trzema rodzajami etykiet: Leather Working Group, Water based PU oraz Recycled plastic bottles.

Przeważającą część kolekcji „Go for Nature” stanowi obuwie wytwarzane ze skóry posiadającej certyfikat nadawany przez Leather Working Group (LWG) - organizację skupiającą interesariuszy w całym łańcuchu dostaw tego surowca. Certyfikaty LWG wyróżniają producentów skór, którzy dochowują najwyższej staranności w zakresie ochrony środowiska i wydajności w całym procesie produkcji. LWG ma na celu promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych, takich jak niestosowanie przez producentów w obróbce skóry potencjalnie krytycznych substancji, a także zmniejszenie zużycia wody i energii. Aktualnie udział skór pochodzących z garbarni z certyfikatem LWG w procesach produkcyjnych całej Grupy CCC wynosi 15%. W ramach działań zgodnych ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju CCC udział ten ma zwiększać się stopniowo osiągając poziom 21% do 2022 roku.

Produkty (obuwie i akcesoria) oznaczone etykietą Water based PU wskazują na użycie do ich produkcji materiałów z recyklingu, stworzonych zgodnie z zasadami ochrony środowiska, biodegradowalnych. Nie zawierają one żadnych szkodliwych substancji, zwierzęcych surowców ani związków chemicznych. Są wytwarzane z żywicy na bazie wody i nie zawierają rozpuszczalników. Ponadto do wytwarzania ekoskóry czy materiałów syntetycznych z certyfikatem Water Based PU potrzebna jest niewielka ilość wody i energii. Podczas wytwarzania surowca do powietrza emitowana jest jedynie para wodna. Produkcja staje się praktycznie bez emisyjna, nie zanieczyszcza tym samym powietrza ani gleby.

W przypadku akcesoriów takich jak czapki, szaliki i torby oznaczonych etykietą Recycled plastic bottles głównym surowcem używanym do ich wytwarzania jest poliester z recyklingu. Recyklingowany PET (rPET) to przyjazne dla środowiska, wysokiej jakości, mocne włókno poliestrowe wykonane w pełni z przetworzonych plastikowych butelek PET. Ograniczana jest dzięki niemu produkcja nowego plastiku, dzięki przetworzeniu starego plastiku na nowy. Ponadto taka produkcja jest mniej energochłonna, a podczas tego procesu redukowana jest również emisja dwutlenku węgla oraz zużycie wody. Plastikowa butelka dostaje z kolei „drugie życie”.

